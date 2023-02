Németh Róbert

Fotós: Németh-Mészáros Bálint / Forrás: Magyar Rendőrség/ Facebook

Németh Róbert rendőr főtörzsőrmestert sokan csak az életmentő körzeti megbízottként ismerik. A Tatai Rendőrkapitányság rendőre ugyanis mentőápoló és Police Medic oktató is, azaz pontosan tudja mit kell tenni a mentésnél és egy sérült ellátásánál is. Ezt már többször bizonyította, tavaly ő sietett annak a biciklisnek is a segítségére, aki közlekedési balesetet szenvedett Tatán, az Ady Endre úton. Díszegyenruhában végezte az idős férfi szakszerű ellátását, hiszen éppen aznap tüntették ki a rendőrnapi ünnepségen. Németh Róbert régebben egy vasúti balesetnél és egy Kocs és Dad közötti közúti balesetnél is jókor volt jó helyen ahhoz, hogy segíthessen. Tagja volt annak a kis csapatnak is, akik rátaláltak és megmentettek egy súlyosan sérült eltűnt nőt a tatai Öreg-tónál.