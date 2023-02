A 24 Óra és a kemma.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy beszámoljon a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Komárom-Esztergom vármegyei emberekről, azok munkásságáról. Legyen szó közéletről, kultúráról, tudományról, nagyszerű teljesítményekben bővelkedik szűkebb pátriánk.

Hírportálunkon folyamatosan olvashatnak mindennapi emberek kivételes tetteiről, vagy éppen nem mindennapi emberek példamutató tevékenységéről. Az ő munkájukat, munkásságukat szeretnénk még inkább elismerni, ezért hirdettük meg az Év embere szavazásunkat.

Nézzük a jelölteket!

Szücs Attila , a Magyar Református Jövőért Alapítvány kuratóriumi elnöke, üzletember

dr. Nágl Katalin , házi gyermekorvos

Mecsei Ilona , a Mosolygós Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Honosiné Máhr Ágnes , a Segítő Jóbarátok egyike

Németh Róbert rendőr főtörzsőrmester, életmentő

Körösladányi Zsombor , Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke

Dr. Prokopp Mária művészettörténész professzor

Dr. Kassai-Farkas Ákos , a Batthyány Kázmér Szakkórház Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályának osztályvezető főorvosa

Számadó Emese , a komáromi Klapka György Múzeum igazgatója

, a komáromi Klapka György Múzeum igazgatója Zádoriné Csordás Valéria, a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány kurátora

Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2022 szavazást is.

A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férfi csapata – keressük a legjobbakat. Döntse el Ön, kik legyenek az év sportolói Komárom-Esztergomban!

Íme a jelöltek, kategóriánként.

Az év férfi sportolója:

Farkas Balázs , tatabányai fallabdázó

Hidvégi Hunor , kajak-kenu, a Tatai Hódy SE versenyzője

Nardelotti Zoltán , Mega Tech Thai Box SE

, Mega Tech Thai Box SE Oláh Levente bokszoló, Tatabánya SC

bokszoló, Tatabánya SC Pekler Zalán, komáromi sportlövő

Az év női sportolója:

Bajos Gitta , komáromi sportlövő

Chukwu Hannah , tatabányai fallabdázó

Kun Anna , tatai vívó

, tatai vívó Lesti Diana távolugró, Tatabányai SC-Geotech

távolugró, Tatabányai SC-Geotech Szalai Lili súlyemelő, OVSK

Az év férfi csapata:

MOL-Tatabánya KC , kézilabda

Szőnyi Palánkdöngetők (SZPK-DESEF) , floorball

OSE Lions , kosárlabda

, kosárlabda Tatabányai SC, labdarúgás

labdarúgás Dág KSE, röplabda

Az év női csapata:

Komárom VSE , kézilabda

, kézilabda Tatabányai Röplabda SE

Esztergomi Vitézek RAFC , rögbi

Tatabánya Women Waterpolo , vízilabda

, vízilabda Tatabányai SC, teke

Az Év embere szavazáson egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapja, míg az Év sportolója esetében kategóriánként az Olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás február 14-én délelőtt 10 óráig tart.

Kérjük, kattintson az Év embere és az Év sportolója oldalunkra, és szavazzon a jelöltekre! Ezt naponta egyszer teheti meg, de kérjük, látogasson el másnap is az oldalakra!