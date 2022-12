A rendezvény igazából kettős program. Fél egykor a tatai ökoturisztikai központ előtt indulnak majd el azok, akik a Fuss a felelős állattartásért elnevezésű sportosabb programponton szeretnének részt venni, hogy tegyenek egy kört az Öreg-tó körül. Egyáltalán nem futóverseny lesz ez, sőt, nem is verseny: ha valaki kocogni vagy sétálni szeretne, azt is megteheti, sőt ha valaki a kutyáját is elhozná, a csahosokat is szívesen látják.

A program célja az, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartásra, az ivartalanítás fontosságára, valamint hogy az állatszeretetet hirdessék. A résztvevők segíthetik annak a kiadványnak a létrejöttét is, amely a felnövekvő generációknak segít majd megtanulni az előbbieket. Az alapítvány ugyanis készített kiadványt a felelős állattartásról, amelyet diákok között szeretnének kiosztani. Az adományozók a nyomdai költségekhez járulhatnak hozzá.

Ahogy azt Zádoriné Csordás Valériától, az alapítvány kurátorától megtudtuk, nem ez lesz az egyetlen program, ugyanis fél egytől ötig örökbefogadó napot is szerveznek, „Árva Cicák Karácsonya” címmel. Itt sok-sok, gazdira váró cirmoss is várja majd az érdeklődőket. Az alapítvány által gonzozott 51-ből 30 biztosan itt vendégeskedik majd.

− Szebbnél szebb, kedvesebbnél kedvesebb cuki-muki doromboló szépségek várják majd a szerető gazdik jelentkezését. Aki örökbe szeretne fogadni, cicahordozót is hozzon magával − tette hozzá a kurátor, aki azt is elárulta, hogy arcfestéssel és sütivásárral is készülnek.

Az alapítvány egyébként folytatja misszióját is, hogy minél több fiatalt szólítson meg a felelős állattartás kapcsán. Visszatértek a Bláthy-iskolába is, ahol ezúttal négy órán vettek részt, Pepe és Zafira, a két szaporításból mentett eb társaságában. Pepe egyébként életmenő kutya: rendszeresen ad vért a fajtársainak. A szakgimnázium összegyűjtött állateledelekkel és -felszerelésekkel köszönte meg a szervezet munkáját.