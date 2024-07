Az olimpia alatt is folytatódik a kiberbűnözők elleni kampány Folytatja a kiberbűnözők elleni figyelemfelhívó kampányát az olimpia alatt is a Szerencsejáték Zrt., mivel az ilyen kiemelt események alatt fokozott tevékenységükre kell számítani. A társaság az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében ismerteti: a népszerű sportesemények kapcsán megnő az online sportfogadások száma, ezzel együtt annak kockázata is, hogy a kiberbűnözők különféle csalási módszerekkel kísérletet tesznek minél több személyes adat begyűjtésére pénzszerzés céljából, a sportfogadást kötő játékosok esetleges naivitását vagy figyelmetlenségét kihasználva. Ezért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH), az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és a Szerencsejáték Zrt., a Magyar Olimpiai Bizottsággal (MOB), illetve az LVC Diamond Kft.-vel kiegészülve folytatja „A tét Te vagy” mottójú tudatosságnövelő kampányát. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a sportesemények vonatkozásában felmerülő csalástípusokat, az online sportfogadásokhoz kapcsolódó információbiztonsági kockázatokat, emellett külön figyelmet fordítanak a megelőzésre és a védekezésre is a kibertérben. A kampányban felhívják a játékosok és a felhasználók figyelmét az illegális szerencsejáték-oldalak veszélyeire, a játékosok személyes és banki adatainak védelmére, valamint a kiskorúakat és sérülékeny csoportokat védő szigorú magyar előírások betartására. A közlemény szerint a párizsi játékok már több mint egy éve célpontja a kiberbűnözőknek: 2023 márciusa óta több mint 300 olyan csaló oldalt azonosítottak a francia hatóságok, amelyek kifejezetten az olimpiát használták fel csaliként. A Szerencsejáték Zrt. emlékeztet: a legutóbbi nyári tokiói játékok idején több mint 4 milliárd támadást dokumentáltak a szakértők, és az idei olimpia alatt hasonló hullámra lehet számítani.