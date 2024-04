Forrás: jdsports.hu

A Nike beválik nem csak edzés közben. Légy trendi a sporty stílusban

Jól tudod, hogy az új Nike kollekciók mindig generálják benned az igényt, hogy kibővítsd a ruhatárad. Kényelmesek, jó minőségű anyagokból készülnek, és praktikus technológiákkal büszkélkedhetnek. Ráadásul egyszerűen szépek és passzolnak a stílusodhoz. Így mindennap is viselheted – a városban, a munkába vagy amikor kávézni mész a barátnőiddel. Melyik terméket válaszd a sportos és egyszerre elegáns outfitekért? Már mondjuk is! Ha a lányos sikkre vágysz, akkor nézd meg a női Nike W NSW STYLE FLC 3q egyberuhát, ami laza, oversize fazon kapott. Viselheted Nike sneakers és hosszú zoknival, de harisnyával és bakanccsal is kombinálhatod az őszi-téli szezonban. Vagy talán inkább nadrágot viselsz, és jól tudod, hogy mi most topon van? Ebben az esetben nézd meg a bő szárú nadrágokat, például a HR Wide joggert, vagy csapj le a női cargo nadrágok egyikére. Ehhez dobj még egy klasszikus, egyszínű basic pólót és egy minimalista bőr sneakert. Azon gondolkozol, hogy mivel egészítsd ki a lookod? Válaszd a feltűnő ékszereket és egy baguette táskát. Ha azonban egy testhezálló ceruzaszoknyát vagy egy laza midiszoknyát választasz, akkor tedd teljessé a szetted egy megfelelő pólóval. Játssz a kontrasztokkal, és és a testhezálló darabot kombináld egy laza fazonú, derékban megköthető pólóval, például a Sportswear Essential Oversized modellel, egy laza vagy bővülő fazonú szoknyát pedig kombinálj az ESSNTL Rib Cami Tank felsővel. Ez utóbbi jól illik a bő szárú, laza szabású nadrágokhoz vagy a cargo modellekhez.

Nike sneakerek – univerzális modellek és formálisabb outfitek

A gondosan tervezett outfit mellett a megfelelő cipőről sem szabad megfeledkezni. Ezek azok, amik könnyen kiegészíthetik a szett jellegét, vagy éppen ellenkezőleg, teljesen megváltoztathatják azt. Melyik kollekciók rendelkeznek ilyen szuperképességekkel? Egyértelműen a Nike által kínáltak. Ha a kosárlabdapályákhoz kapcsolódó, később a városban is kötelezővé vált sneakereket keresel, akkor csapj le a jól ismert fehér Nike Air Force 1 Low sneakerre. Felhúzhatod fekete, bő szárú nadrághoz, fehér crop tophoz és oversize fazonú zakóhoz, így laza, városi, elegáns outfitet kapsz. De a modell helytáll a sildes sapkával kiegészített, melegítős fitlookokban is. Ugyanezt a hatást elérheted egy másik örökzölddel is, például egy általad választott színverzióban Nike Cortez női cipővel. Inkább valami kicsit szokatlanabbat szeretnél? Olyan lábbelit keresel, ami dizájnjával, anyagával vagy színeivel levesz másokat a lábukról? Akkor nálunk megtalálod a tökéletes modellt. Mit szólsz a tavalyi szezonban legnépszerűbb cipőhöz, vagyis a Nike Dunk modellhez, aminek bőr felsőrészét piros és ezüst színben pompázó, kellemes tapintású szaténba burkolták? Az ilyen cipő még a vörös szőnyegen is feltalálja magát, kiegészítve a formális szetteket, miközben sportos hangulatot kölcsönöznek nekik.

Ahogy látod, a Nike termékek tökéletes választás, akár az edzőterembe, akár egy hétvégi kirándulásra készülsz, vagy ha elegáns és egy kicsit városi outfitet szeretnél összerakni. Nézd meg a sportos és lifestyle darabok széles választékát, dobd még a kiszemelt sneakert a kosaradba, és egészítsd ki a lookod praktikus kiegészítőkkel. A Nike termékek várnak az üzleteinkben és webshopunkban. Nézd meg őket, és állíts össze egy elegáns, sportos szettet.