Mi alapján válasszon egy pályakezdő mérnök az állásajánlatok közül? Mi a fontos még a fizetés és a béren kívüli juttatások mellett? Mennyire számít a szakmai fejlődés vagy a tapasztalatszerzés a mérnöki pályafutás kezdetén? A Magyar Suzuki fiatal mérnökei nem bánták meg, amikor az esztergomi gyártóvállalat mellett döntöttek. Visszatekintve az elmúlt hónapokra, évekre egyetértettek abban, hogy jól választottak.

Hegedűs Alex gyermekkora óta rajong az autókért és a motorokért. Az első szavai is autómárkanevek voltak a megszokott anya, apa, baba, labda helyett. Tudatosan fordult iskolás évei alatt is ebbe az irányba: 2023 nyarán végzett a Miskolci Egyetem járműmérnök szakán. Ezt követően azonnal nézelődni kezdett az iparágban elérhető nyitott pozíciók között. Számos interjún volt, majd több ajánlatot is kapott. Mérnök beállítottságú emberként elővett egy kockás füzetet, és összevetette a lehetőségeket pro és kontra szempontok felsorakoztatásával.

„A Magyar Suzuki kiemelkedett az összes alternatíva közül a személyes élményeim, a juttatási csomag, a teljes spektrumú autógyártás, az alkalmazott technológia és a feladatkör szempontjából is. Gördülékeny volt a kiválasztási folyamat és az is egyértelműen pozitívum volt számomra, hogy már az interjúztatási időszakban betekintést nyerhettem az üzembe, illetve a gyártási folyamatokba. Így búcsút mondtam békés megyei otthonomnak, és Esztergomba költöztem, hogy termeléstámogató mérnök lehessek a Magyar Suzukinál” – fogalmazott Hegedűs Alex, aki majdnem fél éve a présüzemben dolgozik.

Hegedűs Alex

Forrás: Magyar Suzuki Zrt.

A fiatal mérnök egy befogadó közösségbe került, ahol nincsen rossz kérdés, mindenki, mindenre készségesen válaszol. Ráadásul szerinte annak ellenére, hogy a munkatársai között fiatalok és tapasztaltabb korúak egyaránt vannak, mindenkivel meg lehet találni a közös hangot. A munkájában azt szereti, hogy sokrétű és változatos. Mindez köszönhető annak is, hogy sokféle rendszert és műszert használnak. Minden nap más feladatok, kihívások várnak rá, nincsenek benne fix pontok. Ez számára külön öröm, mert nem szereti a monotonitást.

„Úgy érzem, a Magyar Suzukinál, illetve a présüzemben megtaláltam a számításaimat. Mindig a mechanikai dolgok iránt érdeklődtem, itt pedig van lehetőségem elmélyülni a területen. Pályakezdőként rengeteg itt a fejlődési lehetőség” – tette hozzá.

A Magyar Suzuki Zrt. multinacionális környezete sok lehetőséggel szolgálhat a munkaerőpiacra belépő fiatal felnőttek számára. Az esztergomi gyártóvállalatnál lévő karrierút kialakításában tudatosan készültek az elmúlt években a generációs kihívásokra, illetve a friss diplomások szakmai, és vezetői képességeinek fejlesztésére. Mindemellett számos oktatási intézménnyel együttműködve gyakorlati lehetőséget is kínálnak az érdeklődők számára.

Az autóipari cég azért is megfelelő lehetőség egy frissdiplomásnak, mert olyan szakmai szabadságot kap mindenki, amely az állandó tanulás mellett megfelelő kibontakozási lehetőséget is nyújt. Egy adott keretrendszeren belül mindenki szabadon mozoghat, ezért is van az, hogy a munkavállalók több, mint a fele 15 éve erősíti a vállalatot. A Magyar Suzukinál több olyan speciális tevékenységi körrel járó terület van, amelyre jelenleg nem létezik oktatás Magyarországon, de világviszonylatban sem. A szükséges tudást valójában munka közben szedik fel az új munkatársak – a kollégákkal sokszor oktatási központnak is hívják a Magyar Suzukit.

Az esztergomi munka új lehetőségeket kínál

Egyetért ezzel Molnár Zsolt is. A középiskolában informatikát tanult, nyári gyakorlaton pedig egy szivattyúkat gyártó cégnél dolgozott, ahol két mérnökhallgató bevezette a 3D modellezés világába.

Molnár Zsolt

Forrás: Magyar Suzuki Zrt.

„Nagyon megtetszett, ezért is választottam ezt a szakmát, és választottam ehhez illeszkedően továbbtanulási lehetőséget. Tavaly decemberben részt vettem egy középszintű oktatáson a Fanuc robotokat gyártó és forgalmazó cég magyarországi székhelyén. Az esztergomi gyárunk energiaszükségletének kb. 60-70 százalékát a festőüzem használja fel, így most azon dolgozunk, hogy egyes energiaigényes folyamatokat kiváltsunk. Az általam vitt projektek nagy része a fenntarthatóságra koncentrál. Az egyik nagyobb projektem a gőzszerelvények szigetelése. Ezzel energiát is csökkentünk és kevesebb lesz a hőveszteség, így elkerüljük a haszontalan fűtést is. Az ilyen jellegű feladataimnak azért is örülök, mert már az egyetem előtt is érdekelt a környezetvédelem. A Magyar Suzuki lehetőséget biztosít, hogy olyan projekteket vigyek, amelyek segítenek zöld megoldásokat kitalálni” – fogalmazott Molnár Zsolt. Ő egy évvel ezelőtt csatlakozott a Vitarákat és az S-CROSS modelleket gyártó vállalathoz. Szerinte a Magyar Suzuki új utakon jár, hogy pályakezdőkben látja a perspektívát.

Inspiráló az önálló munkavégzés

Szabó Mátyás a győri Széchenyi István Egyetemen végzett, bár mindig is tudta, hogy az esztergomi autógyárban szeretne dolgozni.

„Ettől függetlenül több állásra is pályáztam és végül több ajánlatot is kaptam környékbeli vállalatoktól. Azért döntöttem mégis a Suzuki mellett, mert úgy gondoltam pályakezdőként itt több lehetőségem lesz mechanikus gépészeti problémákkal foglalkozni. Tapasztalati úton megtanulni azokat a gépészeti- és gyártástechnológiai megoldásokat, amelyeket az egyetemi képzés során nem lehetséges elsajátítani ilyen mélységben. Az egyetemen tanultak 99 százaléka valójában csak a gyakorlatban mélyíthető el igazán, ott nyer valódi értelmet. A Magyar Suzuki számos lehetőséget kínál, hogy a szakmai tudásom tapasztalatszerzés útján bővítsem. Az ittlétem alatt lényegében minden szakmai területen fejlődtem, ahol volt szerencsém dolgozni: gépészet, 3D modellezés, tervezés, pneumatikai és gyártástechnológiai ismeretek, emellett megismerkedhettem a robot programozással és a robot technológiával is. 2023. júliusában kezdtem a termeléstámogató mérnökségen az összeszerelő üzemben, jelenleg a motor előszerelő sor működéséért felelek, mint mechanikus gépészmérnök” – árulta el Szabó Mátyás, majd hozzátette, a cégnél önálló a munkavégzés, nagyfokú szabadságot kapnak. Nincs mikromenedzselés, folyamatos koordinálás, ellenőrizgetés. Ez bárkinek rendkívül inspiráló.

Szabó Mátyás

Forrás: Magyar Suzuki Zrt.

Mind elmondták, hogy számos fejlődési lehetőségre van lehetőségük, ráadásul a mindennapi munka során olyan gyakorlati tapasztalatot szereznek, amely egy mérnöknek elengedhetetlen a pályafutása szempontjából. Oktatások és a gyáron belüli lehetőségek is támogatják a szakmai kiteljesedést. Emellett azonban a versenyképes bérezés és az azon felüli juttatások is fontosak. A vállalat több területen is igyekszik értékelni a munkatársak elkötelezettségét és elhivatottságát. A béren túli juttatások és a családokat támogató különféle szolgáltatások rendszerét a Családbarát Magyarország Központ 2023 tavaszán a Családbarát Hely védjegy odaítélésével ismerte el.

Mérnököket keres a Magyar Suzuki csapata

Az esztergomi gyártóvállalat több területen is szeretné mérnöki csapatát bővíteni. Ezekről a vállalat LinkedIn oldalán, illetve a hivatalos weboldal karrieroldalán lehet tájékozódni.