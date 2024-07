– A folyamatosan külső igazodási pontot kereső HVG nevű nyomdaipari csereeszköz arról delirál, hogy a magyar jobboldal „orosz mintára” dolgozik, mert például nem átall a családok pártjára állni az ún. LMBTQAPI+ érzékenyítéssel szemben – írta Szánthó Miklós a Facebook-bejegyzésében, majd kifejtette:

– Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfülű. A nyelvét lézengő pribékhez illő módon vörös helyett most uniós csillagos tomporokhoz közelítő HVG úgy hirdeti magát manapság, hogy „45 éve független”. Negyvenöt éve, 1979-ben Magyarországon kommunista diktatúra volt. Kb. annyira voltak akkor is „függetlenek”, mint ma. Mert igen, a HVG-t, a flexibilis gerincű zsurnalizmus mutatványszámát akkor alapította a pártállam külkereskedelmi szervezete. És igen, a HVG főszerkesztője volt az, aki még 1988-ban (!) is „Kedves Kádár Elvtárs!” benyalással köszöntötte az '56-ot szovjet szuronyokkal vérbe folytó pártfőtitkárt - MSZMP-elnökké avanzsálása alkalmából.

Aztán a komplett magyarországi posztkomcsi médiával együtt a HVG is váltott, és hirtelen nagyon nyugatosch, européer újság, a nadrágos emberek lapja lett. A megalkuvást nem tűrően keresett újabb birodalmi világítótest már nem a Kreml vörös csillaga, hanem a New York-i felhőkarcolók, majd a brüsszeli falansztercsodák lettek. De van, ami nem változott: az idegen ideológiáktól való függőség, a „szarkasztikus karikatúrákkal” álcázott istentelenség és pökhendi lenézése mindennek, ami magyar.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója hozzátette:

– A '80-as évekből megmaradt intézményi memória, no meg a dörgölődzés konjunktúrájába vetett feltétlen hit miatt gyakorolja a HVG ilyen mesteri fokon a dezinformálást, a háborús uszítást, a külföldi érdekek nyomvonalán haladó propagandát.

A jobboldal ezzel szemben mindig a külföldi elé helyezte a magyar érdeket: a függetlenséget, a magabírást, szuverenitást, és az ezeket szolgáló gyakorlatokat: a határok védelmét, a családok támogatását és a béke előmozdítását. Mi nem másolunk mintákat se keletről, se nyugatról. Mi mintát teremtünk. Mi nem másokat szolgálunk, hanem önmagunkat választjuk szövetségesül – hangsúlyozta Szánthó Miklós.

A HVG és a HVG-féle cselédmédia még nem Az Ember, de Magyarország tragédiája: „küzdést kívánnak, diszharmóniát” - mert nem adhatnak mást, mi lényegük. Szóval HVG, idézzétek csak fel a szemérmességből elfeledett orosznyelv-órákat, mert hogy: job tvoju máty! – írta a főigazgató.