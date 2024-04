Mint Hernádi Ádám a közösségi oldalán közölt videóban elmondta, a belvárosban álló Bástya áruházat mindenki ismeri. Itt lesz majd a létesítmény.

– Nem szabad lebontani az épületet. Lepucoljuk, mint egy hagymát és felöltöztetjük, és csinálunk benne mozit. Nem multiplexet, nem művészmozit, hanem a kettő egyvelegét, egy 120 férőhelyes teremmel és két kisebbel – fogalmazott, hozzátéve, hogy a fiatalok örömére lesz e-sport-lehetőség is.

Hernádi Ádám a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Bástya áruház moziként születhet újjá

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A polgármester reels-videójának hozzászólói üdvözölték a tervet, többeknek az is tetszett, hogy a mostanában népszerű e-sport is helyet kap majd itt. Hernádi Ádám néhány látványtervet is mutatott a felvételen, hogy hogyan néz majd ki az új életre kelő épület.

A városban régebben egyébként a Bástya szomszédságában, egészen pontosan azzal sréhen szemben állt már mozi. A Bástya egyébként 1980-ban nyitotta meg a kapuit, fix találkozóponttá is vált az évtizeked alatt. Élelmiszer- és ruhaüzlet, étterem, fagyizó is helyet kapott már itt az elmúlt évtizedekben, hogy csak néhányat említsünk.