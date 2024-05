Május 6-án 16 órakor lejárt az ajánlásgyűjtési és jelöltállítási határidő az egyéni jelölteknél a június 9-ei önkormányzati választásra. A választáson azok indulhatnak polgármester- vagy képviselőjelöltként, akiknek eddig sikerült összegyűjteniük a jegyzők (mint a helyi választási irodák vezetői) által korábban településenként meghatározott számú ajánlást, leadták azokat a választási bizottságnál, és a testületek az ajánlások ellenőrzése után a jelöltet hivatalosan nyilvántartásba vették. Délután azt is kisorsolták, hogy a jelöltek milyen sorrendben szerepelnek majd a szavazólapokon.

A Helyi Választási Bizottságok kisorsolták a polgármesterjelöltek sorrendjét is a szavazólapokra

Fotó: Z. M. / Forrás: 24 Óra

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján elérhető tájékoztatókból kigyűjtöttük, hogy Komárom-Esztergom vármegye városaiban kik indulnak a polgármesteri székekért. A lakosságszám alapján tettük sorrendbe a településeket. Fontos tudni, hogy a Helyi Választási Bizottságok határoznak a jelöltek nyilvántartásba vételéről, ezen határozatok ellen pedig három naptári napon belül lehet jogorvoslattal élni. Összeállításunkban azt is szerepeltetjük, hogy az NVI tájékoztatása szerint kiknek az esetében nem jogerősek még a döntések.

Tatabánya

Tatabányán újrázna a város balos, DK-közeli polgármestere, Szücsné Posztovics Ilona. Ahogy öt éve, most is szivárványkoalíció támogatásával, bár az előzőt már szétverte a közgyűlésben. Most a Demokratikus Koalíció mellett az LMP-Zöldek, az MSZP, a Momentum, a Jobbikból kivált Jakab Péter vezette Nép pártján, valamint újonnan gründölt szervezete, a Többségben Tatabányáért Egyesület áll a háta mögött.

A Fidesz-KDNP a helyi frakció vezetőjét, a számos tatabányai problémát feltáró Gál Csabát indítja.