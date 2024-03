– Viszonylag kevés lehetőség van a szabadidő kulturált eltöltésére, kikapcsolódásra, többek között ezen szeretnénk javítani. Bérlakásprogrammal segítenénk a fiatalok lakáshoz jutását, kiemelt figyelmet fordítanánk az óvónők, a háziorvosok és gyermekorvosok megtartására, ugyanis az ilyen végzettségű szakemberekből egyre nagyobb hiány van Tatabányán – mondta el a politikus. Hozzátette, a bérlakásállományt mind vásárlással, mind új ingatlanok építésének támogatásával szeretnék növelni.

Tatabánya napenergia-termelését is felpörgetné Gál Csaba

A polgármesterjelölt a Magyar Nemzetnek azt is elmondta, hogy a barnamezős, felhagyott bányaterületekkel is terveik vannak. A rekultiváció, rehabilitáció felgyorsítása mellett abban is gondolkodnak, hogy építési területeket alakítsanak ki ezeken a területeken, ahol akár önkormányzati, akár magántőkés építkezésekkel lehetnek új otthonokat teremteni, így csökkentve Tatabánya lakhatási problémáit. A bányakáros területeken felfuttatnák a napenergia-termelést is. Saját forrás híkán a barnamezős területek megújításában állami segítségre és uniós forrásokra számítanának.

Gál Csaba kiemelte: a választás után, a következő ciklusban a mostani balliberális városvezetéssel ellentétben kiemelten foglalkoznának az alapvető önkormányzati feladatok megfelelő ellátásával, és minden más csak ezek után kerülhet sorra.

Friss frakcióvezetőként is egy élhető várost akart építeni

Gál Csaba 2023 végén a Kemma.hu-nak adott podcast-interjúban friss frakcióvezetőként beszélt a terveiről, és arról, hogyan látja Tatabánya helyzetét, lehetőségeit: