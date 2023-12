A polgármester felidézte, megválasztása után két TOP-os projektet valósítottak meg, a Zúgó utcai csapadékvíz-elvezetést és a főút egy részének csapadékvíz-elvezetését, gyalogjárdák kiépítését, parkosítást és kerékpárút-kialakítást is tartalmazott. Emellett a szociális alapszolgáltató központ tetejének cseréje is szükségessé vált, ezt interreges forrásból tudták biztosítani.

Dr. Szentirmai István elmondta, pályázatok segítségével és saját forrásból is fejlesztik intézményeiket

Forrás: Beküldött

Kiemelkedő volt a beruházások között a TOP-os Zöld Város projekt, amelynek segítségével megoldódott a Gyár utca csapadékvíz-elvezetése, két oldalt járda épült, az úttest új burkolatot kapott, és két oldalt a zöldfelület kialakítása is megtörtént. Termelői piacot is létrehoztak árusítótérrel és kisebb szociális blokkal. Mindezek mellett a Zichy-­kastély parkja is zöldebb lett, cserjéket, fákat ültettek. A Zichy-kastély körül levő park sétálóútjainak világítása is megvalósult, illetve térfigyelő kamerákat is kihelyeztek, amelynek köszönhetően a közbiztonság is jobb lett. Kamera figyeli a vasútállomás melletti kerékpártárolót is, de további bővítést is terveznek.

Megújulhat a kastély is

Jó hír az is, hogy sikerült betölteni a második fogorvosi praxist is. Emellett a TOP Pluszban csapadékvíz-elvezetésre nyertek 300 millió forintot, amely egyebek mellett a Komáromi, az Ady Endre, az Árpád, a Dózsa György, a Vörösmarty utcákat érinti majd. Interreges pályázatot nyújtottak be a Zichy-kastély teljes felújítására is. Korábban már sikerült a kastély tetejét újjávarázsolni, de fontos lenne megoldani a falak vizesedés elleni szigetelését is, illetve komplex felújításra is szükség van. A Városok találkozója projektben is részt vesznek, amelynek segítségével az Ács-Kapocs Fesztivált szeretnék megvalósítani, ami a testvérvárosok összetartozásáról is szól. Ha nyernek, a Felvidékről, Erdélyből és Franciaországból is jönnének hozzájuk vendégek.

A Zöld Város projekt segítségével a Bagolyvár hibáinak kis hányadát javították ki, a többit saját erőből oldották meg. Még az előző városvezetés alatt újult ugyanis meg ez az épület, ám rengeteg probléma volt vele. Eredetileg a földszinten volt a cukorgyárról szóló emlékkiállítás, de át kellett költöztetni az emeletre, mert az épület falai annyira vizesek voltak. Le kellett szigetelni a falakat, majd leverték a vakolatot, hogy ki tudjon szellőzni. Ezt követően újravakolták, majd a festés is elkészült. Új lépcsőt is készíttettek, amit a beázás szintén tönkretett. Még az alsó rész fűtését kell helyreállítani, ezt követően lehetne újra birtokba venni az földszintet, ahol a Kossuth Lajos Asztaltársaság emlékszobája is található.

Fontosak az intézmények

A polgármester büszke arra is, hogy Ács lakossága növekszik. Ezért is tartják fontosnak, hogy intézményeik korszerűek legyenek, minden esztendőben fejlesztik az óvodát is. Saját forrásból megújították az ácsi óvoda négy öltözőhelyiségét, majd a Belügyminisztérium pályázatain nyertek két alkalommal. Ezek segítségével nyílászárócserékre, öltözőfelújításokra és a konyha rendbetételére is lehetőség volt. Most az óvoda teljes felújításon esik majd át. Kicserélik a tetőhéjazatot, külső és belső nyílászárókat, kisebb tornatermet is kialakítanak, illetve sószobát is szeretnének. Több bölcsődei férőhelyre is szükség lenne, erre a megüresedett pénzásási iskola épülete nyújtana megoldást, ahol három bölcsődei csoport is elférne.

A település saját erejéből is megvalósított beruházásokat. Az önkormányzat tetejének szigetelését, a tűzoltószertár mögötti épületnek, illetve a pénzásási óvoda tetejének hő- és víz elleni szigetelése is megtörtént. Két útnak az aszfaltozását, valamint egy földútnak a mart aszfalttal történt portalanítását is megoldották.

Népszerűek a helyi programok

A településen egész évben kulturális események sora várja az érdeklődőket. A Bartók Béla Művelődési Házba jár a zeneiskolások egy része, de tánccsoportok, társasjátékot kedvelők is rendszeresen összegyűlnek itt. Több alkalommal nyílnak emellett kiállítások a Sméja Galériában is.

Nagy hangsúlyt fektetnek a nemzeti ünnepekre, illetve a Trianon-emléknapon minden esztendőben őrtüzet gyújtanak. Ha a Duna vízállása engedi, akkor a folyó partján, szemben pedig a csallóközaranyosiak is megrakják a tüzet.

A településről

Ács a Concó- és a Székes-patak összefolyásánál, a Dunától 3 kilométerre délre, Komáromtól 8 kilométerre délnyugatra van. Címerükben az álló, kerekített oldalú, hegyes talpú pajzs vörös mezejében ezüst ácsszekerce áll, mely arra utal, hogy a település az Árpád-házi királyi ácsokról kapta nevét. A községhez közeli Dunára emlékeztet a szekerce alatt húzódó ezüst hullámvonal. A címer díszes megjelenítésében a címerpajzs kerekített alsó részét mindkét oldalról egy-egy tölgyfaág veszi körül (utalva az ácsi erdőre), melyeknek alsó záródásában az 1138-as évszám (a község nevének első oklevélbeli említése), a címerpajzs tetején pedig, a sisakdísz helyén a település neve olvasható.

Tél végén kiszebábégetéssel űzik el a telet, de népszerű program a városnap is, amely a következő évben két napon át tart majd, harmadik napon pedig az Ács-Kapocs Fesztivált rendezik meg. Nagy népszerűségnek örvend a pár éve az Ácsi Adventi Angyalok Egyesület szervezésében és kezdeményezésére újra életre hívott majális, amelynek szervezésében minden civil szervezet részt vesz. A program létrejöttét az önkormányzat is segíti. Ezekről az alkalmakról nem hiányozhat a sör és a virsli, de a lángosnak is nagy sikere van.

Pillanatkép a FutÁcsról

Forrás: Beküldött

A FutÁcs jótékonysági futóversenyt is több éve megrendezik a településen. A gyakorlottabb futók hosszabb távokon is elindulhatnak, míg a gyerekek, családok rövidebb szakaszt teljesítenek. Az adventi időszak sokakat vonz a településen. A Zichy parkban várják programokkal minden hétvégén az érdeklődőket. Az adventi vásár december 17-én lesz. Az események mellett látványos díszítést is megcsodálhatnak a település lakói a parkban, illetve a főút mellett.

Játszótér és járda építését támogatja a BAMO

Csaknem 20 millió forinttal támogatja a BAMO Technology Hungary Kft. Ácson egy játszótér és a hozzá vezető járda megépítését. A támogatást nemrégiben adta át a cég vezérigazgatója a város polgármesterének. Az új ácsi játszótér és a hozzá vezető járda munkálatait 2024-ben kezdik el. A tervek között kosárlabdapalánk, dombcsúszda, négytornyos mászóvár, drótkötélpálya és focikapu kialakítása is szerepel. Az eseményen Jánossy András, a Nemzeti Befektetési Ügynökség kommunikációs és protokolligazgatója, és Sun Jun, a BAMO vezérigazgatója is részt vett. Sun Jun hangsúlyozta, elkötelezettek abban, hogy a helyi közösség aktív, hasznos tagjaivá váljanak, hozzáadott értéket teremtve Ács és a környék lakói számára.

Dr. Szentirmai István úgy fogalmazott, a gyerekeknek nyújtott segítség és figyelem olyan befektetés, amely hosszú távon gazdagítja a várost, hiszen segít a jövő generációinak kibontakozni, fejleszteni képességeiket, és megalapozza a sikeres felnőtté válás alapjait. Hozzátette, a jól képzett, inspirált fiatalok hozzájárulnak a fenntartható jövő kialakításához. Bár a katódüzem kapcsán megosztott a település, a polgármester szerint ez a gyár Ács jövőjét biztosítja majd, hiszen iparűzési és építményadóra is számíthatnak majd.

Az iskolások műsort is adtak az átadóünnepségen

Forrás: Beküldött

A polgármester felidézte, tavasszal érkeztek meg a kínai befektetők és érdeklődtek magántulajdonban lévő földek iránt, ahol zöldmezős beruházással építenék fel a gyárat. Európa más országaiban is jártak, majd Ács mellett döntöttek. Dr. Szentirmai István hozzátette, a nyugati autógyárak nagyon érdeklődnek a katódanyag iránt. A településre látogat a kínaiakkal tárgyalni a BMW-gyár küldöttsége, majd a Volkswagentől is eljönnek Ácsra.

Eközben bizottságot is alakítottak, amely minden hónapban ülésezik a gyárral kapcsolatban.

Ennek tagja Ács mellett Bana, Bábolna, Kisigmánd és Nagyigmánd polgármestere is. Ezen felül az ácsi civil szervezetek is delegálhattak a bizottságba egy-egy tagot. A polgármester azt is elárulta, bár először nem akart újra indulni már a választáson, nem szeretné, ha valaki felróná neki, hogy azért támogatja a katódgyár építését, mert úgyis visszavonul, így aztán újra megméreti magát.

Segít és partner a vármegye

Örömteli fejlesztés indulhat Ácson: 215 millió Ft áll rendelkezésre a vármegyei önkormányzat koordinálta TOP Pluszból az Ácsi Bóbita Óvoda székhelyének felújítására, átalakítására, bővítésére. Az elképzelés szerint a bölcsőde új épületbe költözik, és a felszabaduló bölcsődei foglalkoztatók helyén 2 új óvodai csoport kap helyet, 50 férőhellyel növelve a kapacitást. Az immáron 8 óvodai csoport számára tornaszoba létesül. Az átalakításon túl az épület korszerűsítésére is sor kerül. A szintén a TOP Pluszban elnyert 300 millió forintos forrás segítségével a csapadékvíz-elvezetés is korszerűsödhet. A helyszínek: Dózsa Gy. u.–Községi u.–Vörösmarty u.–Komáromi u.–Fő u.–Ady u.–Árpád u. A fejlesztést finanszírozó határozatot a vármegyei önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé. A megvalósítás a vármegyei önkormányzat fejlesztő szervezetével közösen történik. (Hirdetés)

A cikk az ácsi önkormányzat támogatásával jött létre.