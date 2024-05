Sok különleges korabeli fotón mutatta be a XV/b aknát Dallos István. A beszélgetésben elhangzott az is: a 200 millió tonnára becsült szénvagyonból 1958-ig 100 milliót termeltek ki a tatabányai szénmezőkről.

Az akna 1954-ben kezdte meg a termelést. Gyakran voltak vízbetörések is, amelyek nehezítették a termelést. Egyszer melegebb is feltört, s ennek tulajdonítják aztán a tatai hévízforrások elakadását. Láthatunk képeket ünnepekről, bányásznapokról, felvonulásokról is. A fácánosi osztályozóról és az ipari parkban most felbukkant szénkibúvásról is.