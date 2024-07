Elindult a Vármegyei Prima Díj közönségszavazása a Kemma.hu-n. Immár hagyomány, hogy olvasóink dönthetnek a közönségdíj sorsáról, amelyet majd szeptemberben a VOSZ vármegyei szervezete által szervezett Prima Gálán adnak át az arra érdemesnek. Szűkebb hazánk kulturális, sport- és közéletének jeles képviselőiből alakul ki a tizes lista, amelynek tagjai várják a voksokat, és akik közül hárman Vármegyei Prima Díjat is átvehetnek majd. Podcastunkban a jelöltek életútját, teljesítményeit is megismerhetik az olvasók, és a szavazás pontos részleteit is.