Bár a középiskolai felvételi már lezárult és már mindenki megkapta az értesítőt, hogy melyik intézménybe vették fel, nem mindenkinek lélegezhet fel. Többen is vannak, akik egy iskolába sem kerültek be. Nekik is van még lehetőségük sikeres felvételit tenni. A Kemma.hu összeszedte, hogy Komárom-Esztergom vármegyében hol vannak még szabad helyek.

Komárom-Esztergom vármegyében még 18 intézmény, összesen 338 helyre várja a felvételizőket

Fotóillusztráció: Lehoczky Péter / Forrás: Mediaworks

Május 6-án elkezdődött a rendkívüli felvételi eljárás. A jelentkezőket azok a középiskolák várják, ahol az általános felvételi eljárás után maradtak még üres férőhelyek.

Még lehet felvételit tenni

Ezekbe az iskolákba azok a diákok jelentkezhetnek, akik az általános felvételi eljáráskor egyetlen általuk megjelölt középiskolába se kerültek be. Az Oktatási Hivatal adatai szerint még 18 vármegyei intézmény összesen 338 diákot vár.

Kisbér:

Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola: 9 hely

Tatabányai SZC Bánki Donát Szakképző Iskola: 3 hely

Oroszlány:

Hamvas Béla Gimnázium: 4 hely

Tatabányai SZC Eötvös Loránd Szakképző Iskola: 14 hely

Esztergom:

Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium: 6 hely

Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola: 48 hely

Esztergomi SZC Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskola: 28 hely

Esztergomi SZC Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző Iskola: 17 hely

Komárom:

Tatabányai SZC Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikum: 27 hely

Tatabányai SZC Kultsár István Technikum és Szakgimnázium: 9 hely

Tatabányai SZC Alapy Gáspár Technikum és Szakképző Iskola: 31 hely

Tatabánya:

Tatabányai Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény: 25 hely

Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Technikum: 22 hely

Tatabányai SZC Fellner Jakab Technikum és Szakképző Iskola: 46 hely

Tatabányai SZC Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikum: 20 hely

Tatabányai SZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola: 21 hely

Tata: