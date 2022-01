Ahogy arról egy éve mi is beszámoltunk, a megszorításokra hivatkozva 24 munkatársától vált meg a tatabányai városháza. Ekkor léptették le a Fekete Miklós, szocialista színekben a képviselő-testületbe bejutott alpolgármestert is a pozíciójáról. Szücsné Posztovics Ilona polgármester a veszélyhelyzet adta lehetőségekkel élve egymaga döntött egyébként a megszorításokról, valamint az elbocsátásokról is. A több területet is érintő csomag kapcsán már akkor felmerült, hogy ez az ellenzéki összefogás felbomlásához vezethet, ami végül azóta meg is történt. Előbb Nagy Béla hagyta ott a frakció, aztán nem csak innen, de a Demokratikus Koalícióból is kilépett Hoffer Dávid, majd kihátrált Fekete Miklós is. Vele a csörte odáig fajult, hogy az előválasztáson Tatabányán leszerepelt MSZP-s Gurmai Zita maga kezdeményezett eljárást az MSZP-n belül, ami Fekete kizárásával végződött, mondván, együtt szavazott a fideszesekkel.