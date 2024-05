A női NB1/B-ben szereplő Esztergomi Vitézek a hivatalos Facebook-oldalán tette közzé, hogy jobbátlövőjük, Farkas Kata anyai örömök elé néz, ezért már az edzésekkel is leállt, és értelemszerűen a szezonban már nem is lép pályára.

Farkas Kata, az Esztergomi Vitézek tagjaként itt még gólt készült lőni

Forrás: Facebook/Esztergomi Vitézek

Farkas Kata fontos láncszem az esztergomi gépezetben, de az életben vannak fontosabb dolgok is, mint a sport, vagy a karrier. Az egyik ilyen a gyermekvállalás, ami egy női élsportoló számára mindig nehezebb, mint másoknak, de a sportpályán szerzett örömök helyett ezúttal máshonnan érkezik majd a boldogság forrása a kézilabdázónak. A Vitézek csapatában is vannak, akik pályafutásuk közben adtak életet egy gyermeknek, hogy később visszatérjenek a pályára. Például Ábrahám Szilvia és Szucsánszki Zita is elláthatja jó tanácsokkal az újdonsült kismamát.

„Szeretnénk megköszönni a 2023/2024-es szezonban végzett munkáját, ami hozzájárult a csapat eddigi sikereihez és rengeteg boldog pillanatot a gyermekvállalás szeretetteli útján” — írja a Vitézek csapata a közösségi médiás felületükön megjelent örömhír kapcsán.

A labda helyett hamarosan egy csecsemőt a karjaiban tartó átlövő utolsó mérkőzését március elején játszotta a DVSC-Schaffler U19-es együttese ellen. A csapattársaira még vár egy kemény hajrá — első körben rangadó Érden —, hogy megszerezzék az ezüstérmet, és kiharcolják az élvonalbeli indulás lehetőségét.