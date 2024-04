A hazaiaknál több játékosnak is érzelmi töltettel bírt a találkozó, hiszen többük is kézilabdázott az ellenfél klubjában. Ezen kívül a tét sem volt kicsi, a Vitézek nagy hadjáratban vannak az ezüstérem megszerzéséért, ami egyben feljutást is eredményezne az első osztályba.

Újabb magabiztos győzelmet aratott a Vitézek gárdája

Fotó: Lőrinczi Gergely

Rangadó előtt a Vitézek

A tétnek megfelelően erősen bekezdtek a hazaiak, két perc után már három találattal vezettek, megadva az alaphangot a mérkőzésnek. A fővárosiak igyekeztek visszajönni a meccsbe, de csak annyit tudtak elérni, hogy az Esztergomi Vitézek ne dolgozzanak ki tetemes előnyt. A szünetbeli ötgólos fórt a második játékrészben is tartották Mlinkó Zsófiák, majd az 50. perc környékén indítottak egy nagy rohamot, hogy eldöntsék a két pont sorsát. A vége kilenc gólos győzelem lett, ezzel őrzik továbbra is a második pozíciójukat. Jó formában és mentálisan is jó állapotban várhatják a lányok a jövő heti érdi találkozót, amely sorsdöntő lehet a bajnokság végkimenetelében.

Az Esztergomi Vitézek Facebook-oldalán Herczeg Lili kapus értékelte a mérkőzést: — Nehéz meccsre számítottunk. Jó formában lévő csapatot fogadtunk, szerencsére ismét teltház előtt, amit megint csak nagyon köszönünk a szurkolóknak! Több játékos számára lelkileg es mentálisan is fontos volt ez a győzelem. Közeleg a szezon vége, most kell csak igazán koncentrálnunk. A neheze még hátra van.

Kézilabda NB1/B női, 26. forduló

Esztergomi Vitézek - Ferencvárosi TC U19 34-25 (15-10)

Suzuki Aréna, Esztergom, 400 néző. Vezette: Gál L., Ludvig B. Esztergom: Herczeg, Merő (kapusok) - Tomasek, Ábrahám, Hajtai 5, Joó, Valovics, Varga, Horváth 4, Majoros 3, Takács 4(1), Mlinkó 9(2), Pap 1, Szucsánszki 8, Albert. Vezetőedző: Karvalics Tamás. Hétméteresek: 4/3, illetve 5/4

Kiállítások: 12, illetve 2 perc

Végleg kiállítva: Valovics

Az eredmény alakulása, 3. p.: 4-1, 10.p.: 7-3, 19.p.: 10-7, 27.p.: 15-10, 37.p.: 19-13, 40.p.: 21-16, 47.p.: 25-20, 54.p.: 30-23, 57.p.: 33-24.

A liga másik vármegyebeli csapata, a Komárom VSE a már biztosan kieső, utolsó helyezett Szeged otthonában családias környezetben (15 néző volt kíváncsi a mérkőzésre) egy pillanatnyi kétséget sem hagyott afelől, hogy ki a jobb együttes. A Tisza-parti gárda a 10. percig tudta tartani a lépést Neukum Tamás tanítványaival, ezután azonban már kezdett kinyílni az olló. A félidő közepén egy 8-0-s rohammal a komáromiak lerendezték a mérkőzést, az egyetlen kérdés már csak az volt, mennyi lesz a különbség a végére.