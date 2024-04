Az Esztergomi Vitézek nagyon szép szezont futnak, mindössze a Szombathely csapata előzi meg őket az NB1/B tabelláján. Az eddig lejátszott 23 találkozóból 20-at sikerült megnyerniük, úgy, hogy ők kapták a legkevesebb gólt az egész bajnokságban. Ezzel a teljesítményükkel továbbra is őrzik a második pozíciót, ami még szintén feljutást eredményez. Hátra azonban még nem dőlhetnek, hiszen az Elek Gábor szakmai igazgató és Karvalics Tamás vezetőedző által gardírozott együttes mögött mindössze két ponttal van lemaradva az Érd csapata.

Elek Gáborék egyre közelebb egy álom beteljesüléséhez

Fotó: Lőrinczi Gergely

— Most jön a záró hadjárat – tekintett vissza az elmúlt meccsekre és az utolsó hét bajnoki kör elé Elek Gábor. – A legutóbbi két mérkőzésünk hullámzó volt. A SZISE ellen a fő erősségünknek számító védekezésben gyengén muzsikáltunk, ezért újra erre a játékelemre fektettük a hangsúlyt az edzéseken, és ennek az eredménye már szépen meg is látszott a komáromiakkal vívott találkozón. Huszonkét gól kaptunk, de csak huszonnégyet lőttünk, a támadójáték nem volt az igazi, viszont kiharcoltuk a sikert, ami összességében nem forgott veszélyben — fogalmazott a szakmai igazgató.

Egészen más célt tűztek ki Elek Gáborék a szezon előtt

— Húzós heteink lesznek, nagyon nehéz hatmérkőzéses sorozat jön: nem szabad hibázni, ez a kulcs. Az a stabilitás, ami a téli időszakban jellemzett minket, az most kissé gyengült, de ez törvényszerű az idény ezen szakaszában, amikor már nagyon sok kilométer van bennünk, miközben azért még távolabb van az idény vége. Szerintem ezzel nem vagyunk egyedül a mezőnyben. Préselni kell a csapatot, hajtani, hogy gyerünk, gyerünk. A célunk egyértelműen az, hogy megőrizzük a második helyet. Az idény elején az ötödik-hatodik hely megszerzését lőttük be, ehelyett a harmadik hely is már szinte biztosnak tűnik, ha nem történik valami óriási dráma, ám innentől a második pozícióra koncentrálunk nagyon erőteljesen.

Elek Gáboréknak tehát még hat mérkőzést kell sikeresen abszolválniuk ahhoz, hogy meglegyen az NB1-es tagságot eredményező második hely. A sorsuk a saját kezükben van, hiszen a hátralévő fordulókban még összefutnak az őket üldöző érdiekkel is. Ha azt az összecsapást sikerül megnyerniük, akkor kézzel fogható közelségbe kerülhet a bajnoki ezüstérem.