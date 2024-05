Nagy a forgalom reggelente a tatabányai Szent Borbála kórház előtti parkolókban. Nagy a kereslet a parkolóhelyekre, van, hogy háromszor, négyszer is fordulni kell, mire az ember valamelyik tömb mellett helyet talál. Éppen ezért bosszantó, mikor a sofőrülésben előre dőlve, tágra nyílt szemekkel, a szélvédőn át pásztázva a sort, 100 méteren belül 6 olyan foghíjat is látni, amihez közelebb érve derül csak ki, hogy ott bizony van is hely, meg nincs is. Árnyékra vetődtünk.

Ha ez a ... nem így állt volna be! Ha picit figyel másokra! Ha nyitott szemmel parkol! Ha nem hiszi, hogy az övé a világ! Ha nem gondolja, hogy véletlenül festették fel azokat a nyomorult vonalakat! Ha... Ha... Ha...

– tudná sorolni a hoppon maradt autós. De aztán inkább megy még egy kört, és igyekszik azt gondolni, hogy mind a hat autós kényszerűségből, mások hibájából állt meg így. És hátha – egy jobb világba vetett hite jutalmául – a következő körben csoda történik, és egy egész autónyi helyet talál magának.

Szerinted melyik autós felett törhetünk pálcát és melyik kocsi sofőrje a körülmények áldozata? Íme a 6 fotó, szavazz!