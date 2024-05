Jótékonysági palacsintázás Kingáért

Jótékonysági napot tart a szívbeteg Kingáért a Spartan Motorosok Tatabánya csapata május 11-én, szombaton. A palacsintázást a baji beteg kislánynak szervezik, aki immáron 7 stroke-on van túl. Helyszín: Tatabánya, Bartók Béla út 3. Mint az a plakáton olvasható, a palacsinták az Ízlelde kézműves termékek lekvárjaival és támogatásával készülnek majd. Kezdés: 10 órakor.

XII. Forgórózsa Fesztivál Tatabányán

Már csak egyet kell aludni, és indul Tatabánya legszínesebb népi forgataga! Május 10-én ugyanis elrajtok a XII. alkalommal is a Forgórózsa Fesztivál, így számos érdekes programmal várják A Vértes Agorája és környékén a vármegyében élőket, s az érdeklődőket. Többek között lesz Kiállításmegnyitó a Tatabányai Múzeumban, Néptánc gála A Vértes Agorája színháztermében, május 11-én, szombaton, szintén az Agora előtt, a szabadtéri színpadon bemutatkozik az idei Forgórózsa Gála, míg az Agora előtti téren koncertekkel várják az érdeklődőket. Szintén ezen a napon a Gyermek-kert kisszínpadnál bábjátékkal várják az aprótalpúakat. További programokért látogassatok el a fesztivál hivatalos honlapjára!

Május 11-én, az Emlékhelyek Napján érdekes programokkal vár az Esztergomi Vármúzeum!

Rendhagyó tárlatvezetéssel vár az Esztergomi Vármúzeum.

Többek között két Vártúrát szerveznek 10:15-től és 12:00-tól, illetve egy Várhegy túrát 16:00-tól. A túrák időtartama 1 óra és minden túrán 25 fő vehet részt, ennek értelmében a részvétel regisztrációhoz kötött. További információ az esemény hivatalos Facebook-oldalán.

ViatorTata túra a hullámok ölelésében

Május 11-én, szombaton elstarol a ViatorTata túra az élő vizek városából, Tatáról. A túrázók a római úton érintve a Dunát, egy izgalmas kalandon is részt vehetnek a Gerecse ismeretlen útjain. További információk a viatortatatura.hu oldalon.

Kiállításmegnyitó a képregény szerelmeseinek

Turi Miklós képregényekkel kapcsolatos összeállítása május 10-én nyílik és egészen 31-ig tekinthető meg Komáromban, a Jókai Mór Könyvtárban. Mint írják a könyvtár honlapján, a kiállítás a könyvtár nyitvatartásának idejében bármikor megtekinthető.

Oszvald Marika társaságában érkeznek az Öreglányok!

Május 10-én, pénteken este 19 órakor érkeznek az Öreglányok a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár színháztermébe. Négy nő. A mai hetvenesek. Néha nyersek, mégis rengeteg könnyedség és humor van bennük. Négy nő. Rajtuk keresztül látjuk a huszadik század történelmét amelynek stigmáit ma is őrzik. Öreglányok, akik úgy játszanak, mint a gyerekek a játszótéren. Nevetnek Isteneken, szerelmeken, betegségeken, a társadalom korlátain. Olyan nők, akikhez az élet nem volt mindig kegyes, mégis minden mondatukkal azt üzenik: nevess és élj! Szereplők: Kocsis Judit, Sztárek Andrea, Oszvald Marika, Bede-Fazekas Annamária.

Expedíciós Kalandnap az Agostyáni Arborétumban

A természet iránt érdeklődő ember mindenhol talál újabb és újabb felfedezni valót. Még a témában járatlant is megigézi egy-egy látványos vagy apró csoda, amely a mi itthoni „vadonunkban” is lépten-nyomon fellelhető. Kirándulásunkon bevezetést nyernek a természet felfedezésének egyszerű, de mégis lenyűgöző kalandjába. Ehhez biztosítunk érdekes helyszíneket, szakértő terepvezetőt, felszerelést és tudományos hangulatot. Május 11-én, szombaton 10 órától ti is részt vehettek a kalandon! További részleteket itt találtok.