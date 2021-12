A Komárom-Esztergom Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház még 2011-ben megyei önkéntes díjat alapított, amelyet azóta is minden évben három nagyszerű embernek, illetve közösségnek ad át, akik önzetlenül, szabadidejükben szolgálják szűkebb-tágabb környezetüket.

Gyűjtenek Az önkéntesekre a koronavírus-járvány alatt is rengetegen számíthattak és számíthatnak a városban és a környező településeken. Korábban részt vettek ebédek kiszállításában, segítséget nyújtottak bevásárláshoz, gyógyszerkiváltáshoz, adományok eljuttatásához. Ezenkívül több helyi kezdeményezésnél, önkéntes akciónál segítettek, különböző rendezvények biztosításában is részt vettek. A csapat a közelmúltban több tatabányai élelmiszerüzletben is kihelyezett egy gyűjtődobozt, amelynek teljes bevételét az egyesület a fenntartására és az újabb eszközök beszerzésére szánja majd.

Idén a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület nyerte el az Év önkéntes szervezete címet. A csapat a megyeszékhelyen és a környező településeken tevékenykedik. Többek között segítséget nyújtanak a hivatásos tűzoltóknak, gyűjtéseket szerveznek, és akkor is lehet rájuk számítani, ha egy eltűnt személy keresésére kell indulni. Az egyesület tagjai szabadidejüket feláldozva – a jó cél érdekében –, ha kell, harcolnak az elemekkel is.

– Az egyesülethez 2014-ben csatlakoztam, utána lettem a vezetője. Akkor nagyjából tizenhatan voltunk a csapatban, most már több mint a duplájára emelkedett a létszámunk. Megéltünk már jót és rosszat is egyaránt, de a cél mindig ugyanaz: segíteni másoknak és mosolyt csalni az arcukra. Az elmúlt években voltak nagyon szomorú és megható pillanatok, de persze lélekmelengetőek is. Az első időkben az volt igazán embert próbáló, amikor a mélyszegénységben élőkkel, vagy éppen beteg és nehéz sorsú gyerekekkel találkoztunk – elevenítette fel az elmúlt évek történéseit Körösladányi Zsombor.

Mint mondta, minden egyes „esethez” ugyanolyan maximalizmussal és felkészülten vonulnak ki, hiszen sosem tudják, mi vár rájuk. Igyekeznek mindig a legtöbbet kihozni magukból.

– Az év elején vehettük birtokba bázisunkat, amelyet az önkormányzat biztosított számunkra. Korábban orvosi rendelőként üzemeltek ezek a helyiségek. Nagy segítség volt, az előzőt már „kinőttük”. Itt viszont van lehetőségünk egyebek mellett arra is, hogy a felszereléseket és az adományokat is tároljuk, vagy képzéseket tartsunk – fűzte hozzá az egyesület vezetője, aki kiemelte: váratlanul érte őket a díj, amelytől még motiváltabbak lettek. Olyan elismerés, ami biztosítja őket arról, hogy tovább kell haladniuk ezen az úton.