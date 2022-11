− Alapítványunk az állatmentés mellett célul tűzte ki, hogy részt vesz a felelős állattartásra nevelésben, ezért elindítottuk „Fiatalokkal a felelős állattartásért” nevű programunkat. Óvodákba és iskolákba járunk állatvédelmi foglalkozásokat tartani. A Gesztibe elkísért minket a vizsgázott terápiás kutya, Zoé, valamint a gazdája, Takács Zsófia. Ők ketten állatasszisztált foglalkozást is tartottak − tette hozzá a kurátor, akitől azt is megtudtuk, hogy a játékos foglalkozást, amelyet tartottak, nemcsak a gyerekek, de az óvónők is nagyon élvezték

Mindemellett ráadásul az óvoda dolgozói, a szülők és a gyerekek gyűjtöttek is az alapítvány állatainak.

− Nagyon szépen köszönjük ezt is, és azt is, hogy Vas Judit óvodavezető lehetővé tette, hogy fogadjanak minket. Az idén egyébként még három közintézménybe fogunk elmenni, és 2023-ban is folytatjuk a programunkat − részletezte Zádoriné Csordás Valéria.

Az alapítvány egyébként szintén a minap Kecskéden is járt, a helyi általános iskolában. Itt terítékre kerültek a téli állattartási feladatok, az ivartalanítás és az élősködők elleni védelem is. Mint azt Facebook-oldalukon írják, a negyedikesek ki se fogytak a sztorikból, történetekből, amiket megosztottak velük.