Október 22-én – az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező-emlékeztető – különleges kiállítás nyílt a Pesti Vigadóban. Főszervezője a Magyar Református Jövőért Alapítvány volt, amely kuratóriumának elnöke a Dadon élő vállalkozó, Szücs Attila cégtulajdonos, művészet- és hazaszerető, Istenében és hazájában hívő ember. Köztünk élő reneszánsz ember.

A kiállításon a tatabányai festőművész, Görgényi István megrázó alkotásait láthatták az érdeklődők több mint egy hónapon át. Közben könyvbemutatót is tartottak: Angyal, vigyél hírt a csodáról... – ezzel a címmel jelent meg a 28 Görgényi-festményt, mellé pedig szintén 28 irodalmi idézetet és tanulmányokat tartalmazó album.

Októberben és novemberben gondolatszőttes szövődött Pesten, a Dunánál. Sokan tették hozzá szavaikat, érzéseiket. Dallal, verssel mélyítette az emlékezést Gál László Latinovits-díjas versmondó és gitárral Kreft-Horváth Márk.

Gulyás Gergely (balra) és Szücs Attila a kiállítás megnyitójánForrás: Herbszt László

– Fontos mérföldköve az életemnek 2021 októbere és az ezt követő időszak. Egyértelmű, hitvallásaimnak élén áll, hogy hazámnak rendületlenül híve legyek. Ennek szellemében lettem tulajdonosa Görgényi István tatabányai festőművész hagyatékának néhány éve, és határoztam el, hogy széles körben megismertetem az ötvenhatos forradalomról és szabadságharcról készített – jó ideig titkolt, rejtegetett – festményeit. Megrázóak, megdöbbentőek, elgondolkodtatóak ezek – mondja Szücs Attila.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nyitotta meg a kiállítást. Kiemelte, miként a könyv előszavában is: Görgényi István művei abból a felbecsülhetetlen értékű örökségből valók, amelyet 1956 szabadságra éhező nemzedéke nem szerezhetett meg, de mégis ránk hagyott.

Wehner Tibor művészettörténész, a kiállítás kurátora arról szólt, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét megőrizni hivatott Görgényi-művek sötét árnyalatokkal, mély tüzű színekkel, egy-egy fellobbanó színfolttal, éles kontúrokkal, sejtelmes homályba burkolózó motívumokkal különös izzású alkotások. Ott lüktet bennük a megújulást, megtisztulást áhító vágy. Görgényi István képei bibliai párhuzamokat tartalmaznak: a forradalmárok szenvedéseire utal a keresztvivővel, az életüket áldozók előtt tiszteleg a Golgota-megjelenítésekkel, a végső elszámolásra figyelmeztet az utolsó ítélet zuhanó holttesttömegének megfestésével.

Wittner Mária az 1956-os forradalomra emlékezettForrás: Herbszt László

Wittner Mária – akit 1956-ban halálraítéltek – is beszédet mondott, emlékezve a sors- és világfordító eseményekre. Néhány héttel később jelent meg az Angyal, vigyél hírt a csodáról... című könyv, amelyben rendhagyó üzenetet küldött a múltból a mai Pesti Srácoknak. Oláh Miklós kivégzés előtti búcsúlevelét idézte fel, amelyben ezt is írta a 21 éves természetjáró fiatalember: „... építsétek ki a Baróc-völgy forrást. A forrás vize legyen mindig tiszta, ha a vándor merít belőle, mert a tiszta víz az éhséget is feledteti. A víz legyen tiszta, iható, az igazság testvére, a szabadság rokona.”

Takaró Mihály irodalomtörténész arról értekezik, hogy a forradalmi lírában gyakorta jelennek meg keresztény vallási motívumok. Ilyenné lesz az egyenlőtlen küzdelmek közepette erőt adó fohász, könyörgés a csodáért. Nádler Pál­ma Az ártatlanok forradalma című verséből idéz: „Tégy hát csodát isten! Áldjad, segítsd a fegyvert / mit bátran emelt fel s tart a gyönge gyermeki kar ... S Te nagy Védasszonyunk, vedd őket kék palástod alá / mert szent ez a harc itt, s mint egykor a keresztfán: / a rossz világ bűnét mossa le az ártatlan vér!”

Kiss Dénes: Velünk vagy ellenünk címében írja: „Felgyújtottuk a szíveinket, /szemünkben villámfény lobog, ... Tudni akarjuk még ma! Tudni! /Ki van velünk és ellenünk?”, mellette a könyvben a Teherautóval festmény, állnak rajta, tartják a piros-fehér-zöld zászlót.

Remélhetően a könyvek olyan gazdákra találnak, akik tovább szövik majd a gondolatszőttest. A kiállítás november 29-én bezárt, de biztosak lehetünk benne, hogy rövid időn belül a Dadon élő művészetpártoló vállalkozó megtalálja a méltó helyet és helyeket, ahol újra sokan láthatják a tatabányai festőművész képeit.

Szücs Attila ezt írja tanulmánya végén Görgényiről: „Életműve, munkássága minden kor hazát és szabadságot szerető magyar emberének utat mutathat, a haza szolgálatából, az eszmény iránti hűségből. Alkotni, értéket teremteni mindig, amire a talentumaink szólnak, ahogy lehet, mert hazádnak rendületlenül...”