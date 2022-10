A Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai legutóbb a Turul-madárnál és a Szelim-barlangnál gyakorolták a gyors és hatékony keresést. Az önkéntesek most „elbújó” személyt keresnek, munkájukat nagyban segíthetik a jelentkezők.

Az egyesület legfőbb célja az, hogy segítséget nyújtsanak embertársaiknak, legyen szó eltűnt személyekről, balesetről vagy akár tűzesetről. Munkájukat előbbi esetben két kutya is segíti. A négylábúakat pedig rendszeresen képzik, tanítják. Legutóbb a Turul-madárnál és a Szelim-barlangnál tették próbára Elen, a német juhászkutya és Buksi, a labrador tudását.

– Heti több alkalommal elmegyünk a járás különböző pontjaira gyakorolni. Fontos a rendszeresség, ugyanis nem engedhetjük meg magunknak, hogy kihagyjunk akár egy lehetőséget is. Kutyánik csak így lesznek mindig felkészültek és bevethetők. A helyszíneket folyamatosan váltogatjuk, mivel minden terepen jól, gyorsan és hatékonyan kell dolgozniuk. A kutyák dolgát sokszor szándékosan nehezítjük is: olyan helyszínt választunk, ahol a kapott szagminta mellett több száz másik is lehet – mondta az egyesület elnöke, Körösladányi Zsombor, hozzátéve, az útviszonyok jelentette akadály nem minden, hiszen sok múlik az időjáráson is.

Az ősz beköszöntével, az esős napokon nehezebb az ebek dolga. A csapadék könnyen és hamar elmoshatja a szagokat.

– Mostanáig csak a csapattagokat keresték a kutyák, azonban szeretnénk ismeretleneket is bevonni a gyakorlásba. Így tehát, ha valaki szívesen velünk tartana 1-1 ilyen alkalomra, szívesen fogadjuk a segítségét – fűzte hozzá Zsombor, kiemelve, hogy egy pár órás elfoglaltságról lenne szó, többnyire délutántól sötétedésig, noha előfordulhat olyan is, hogy éjszaka gyakorolnak.