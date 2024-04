Szabó György igazán különleges alakja a tatabányai, de az országos labdarúgóéletnek is. A felvidéki Gútáról elindulva az Almásfüzitő és a Tatai Honvéd csapatain keresztül jutott el legnagyobb sikerei színhelyére, Tatabányára, ahol nem kevesebb mint 18 esztendőt húzott le. Tagja volt az 1972-es Magyar Kupa döntőjében csak a Ferencvárostól vereséget szenvedő csapatnak, ahogyan az 1981-es évben magyar bajnoki ezüstérmet, 1966-ban és 1982-ben bronzérmet szerző alakulatokban is tevékeny szerepet játszott. 1973-ban és 1974-ben Közép-európai Kupát nyert a Tatabányai Bányásszal. Szabó György pályára lépett mindkét alkalommal a híres Real Madrid elleni mérkőzéseken is 1981-ben.

Szabó György is tagja volt a Real Madridot megverő legendás csapatnak

Forrás: magyarfutball.hu

A magyar labdarúgás históriás könyveiben is szerepel, ugyanis ő a nemzeti válogatott legidősebb debütánsa. A tatabányai legenda már elmúlt 37 éves, amikor 1979. október 26-án lehetőséget kapott a magyar válogatottban az Egyesült Államok ellen. A labdarúgástól 41 éves korában vonult vissza, természetesen a Tatabányai Bányász csapatától. Kettes számú mezét 2022 decemberében vonultatta vissza szeretett klubja.

Két évvel ezelőtt, a 80. születésnapja alkalmából tartott eseményen a következőket mondta: „Úgy gondolom, ha nem fociznék meg is öregednék. Azt szoktam mondani, hogy szerencsés voltam, vagyok hiszen három generációval is együtt játszhattam”.