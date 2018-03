Három érdekesség, amit eddig nem tudott a tatai Inspersparról (+látványtervek)

Azt már mindenki tudja, hogy a volt TAC-pályán épül majd meg a bevásárlóközpont, de most azt is megmutatjuk, hogy fog kinézni.

Ahogy arról beszámoltunk, mintegy 5200 négyzetméteres új hipermarket építését jelentették be Tatán. A környezetkímélő technológiákkal megtervezett Interspar várhatóan 2019 nyarán nyílik meg, 68 tatai munkahelyet teremtve.

Az epulettar.hu-n most részleteket is közöltek a tervekből, illetve látványterveken is bemutatják, hogyan fog kinézni a hipermarket. Mi most a legérdekesebb tervezési, kivitelezési megoldásokat mutatjuk be.

Az épületben a tartószerkezet, a gerendák és a födémpanelek teljes egészében fából készülnek majd A komplexum ideális hőmérsékletéről a padlóba épített hőkezelőrendszer gondoskodik. A fűtéséhez földgázt egyáltalán nem használnak majd, a gazdaságos és jó komfortérzetet biztosító padlófűtéshez és hűtéshez a kereskedelmi hűtésrendszerből származó hulladékhőt hasznosítják. A látogatókat egy 450 férőhelyes parkoló fogadja, valamint elektromosautó-töltő állomás és kerékpártároló is épül

Aminek sok tatai fog örülni, hogy az egykori TAC-pálya helyén megépülő hipermarket biztonságos megközelítése érdekében kiszélesítik a Május 1. utat, kanyarodósávot alakítanak ki, áthelyezik és kiszélesítik a gyalogátkelőhelyet. Szintén hasznos lesz, hogy a forgalomirányító lámpák működését összehangolják.

Mindemellett a hipermarket szomszédságában pedig egy modern játszóteret alakítanak ki.