Az áprilisi testületi ülés dokumentumai közé csatolták a Magyary Zoltán Művelődési Központnak és átalakításának előkészítése” című projekt megvalósításához szükséges fenntarthatósági - megvalósíthatósági tanulmányt, amit a Kulturális és Innovációs Minisztérium számára állítottak össze. A Tata Szíve Program négy év alatt valósulhatna meg. A most összeállított anyag szerint majd' 18 milliárd forintból.

Akár már jövőre is elkezdődhet a tatai művelődési központ építése a Tata Szíve Program részeként

Forrás: Beküldött

Mint arról a Kemma.hu korábban beszámolt, várhatóan legkésőbb június végéig dönt a kormány arról, hogy mely beruházások szerepelhetnek az országos keretprogramban.

A művelődési központtal indulna a Tata Szíve Program

− Az önkormányzat már benyújtotta a Kulturális és Innovációs Minisztérium számára az ehhez szükséges dokumentumokat. Pozitív elbírálás esetén a teljesen akadálymentesített új Kulturális és Szabadidőközpontban a felújított színházterem mellett helyet kaphat egy új rendezvény-, illetve közösségi tér, egy tetőtéri próbaterem, három többfunkciós terem, két közösségi szabadidős tér, kiállítótér, kávézó és büfé, a tetőtéren pedig egy szabadtéri mozi − nyilatkozta korábban Michl József, Tata polgármestere.

A tatai művelődési ház felújítása a Tata Szíve program részeként valósulhatna meg. A beruházás teljes költségvetése közel 18 milliárd forint

Forrás: Beküldött

Milliárdos beruházás

A testületi ülés pályázatokról szóló előterjesztéséből most az is kiderül, hogy mennyibe is kerülhet az épületek felújítása és az új közösségi tér kialakítása. A költségvetésnek sok tétele van. Többek között tartalmazza az engedélyezési és kiviteli és belsőépítészeti terveket, amik összesen több, mint 755 millió forintba kerülnek. A marketingstratégia, a részletes üzemeltetési koncepció, kivitelezői tender tervezői előkészítése és a közbeszerzési szolgáltatás és eljárási díjak együttes költségei 114 millió forintra rúgnak.