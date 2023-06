A régi rendelőintézet is teljesen, külsőleg és belsőleg is megújul, a funkciója is változni fog. Egy ideje már ide költözött be a vármúzeum igazgatása, ez az új épületben is így lesz, mellette múzeumtér, galéria, bisztró is lesz az épületben. Az ifjúsági szállón pedig 38 szoba és két apartman, illetve közösségi tér várja majd a fiatalokat. A szálló mellett lépcsős, parkosított közösségi találkozó tér, illetve egy szabadtéri színpad is lesz.

De nemcsak az épületek újulhatnak meg. A városnak régi terve, hogy a várárkot is teljesen megújítsa. Ennek egy része már megvalósulhatott. A várhíd jobb oldalán már megkezdődött a rehabilitáció, de sajnos a jobb oldali rész egyelőre nem az önkormányzat tulajdona, magánkézben van. Azonban az önkormányzat a tervek szerint ezt is rehabilitálná, egy újabb, igényes zöld területet adva ezzel a városnak.