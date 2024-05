A tervezett ütemnek megfelelően haladnak a Kesztölci Kiserdei Óvoda bővítési és felújítási munkálatai, a kivitelezés év végére fejeződhet be – tudtuk meg Farkas Krisztina polgármestertől az intézmény és egyben a település életében kiemelkedőnek számító beruházás kapcsán.

Jól halad a kesztölci óvoda bővítése és felújítása.

Fotó: Farkas Krisztina

Mint arról korábban beszámoltunk, a községi önkormányzat sikeresen pályázott a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat által koordinált a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) keretében az óvoda részleges átalakítására és bővítésére. Farkas Krisztina akkor kiemelte: az elnyert 300 millió forintos támogatás azért példa nélküli, hiszen a település intézményfelújításra korábban sosem kapott egy összegben ekkora mértékű pályázati forrást. Mindemellett az önkormányzat 20 millió forint önrészt is biztosít a február óta zajló kivitelezésre.

Csökkenhetnek a fenntartási költségek a felújítás után

Az óvodaépületben több szempontból is szükségessé vált már a felújítás, hiszen például a gépészeti rendszer is elavultnak számít. A kivitelező cég szakemberei egy új, teljes értékű tornaszobát, orvosi szobát, illetve kiszolgáló helyiségeket és mosdókat is létre fognak hozni az épületben. A tetőteret is beépítik, ahol két csoportszoba is létesül. Az épület műszakilag is megfelel majd a kor követelményeinek, egyúttal akadálymentesítve is lesz. A nyílászáró cserének és a hőszigetelésnek köszönhetően a fenntartási költségek jelentősen csökkenhetnek.

Az idén 60 éves óvoda felújítása jelentős mérföldkőnek számít a település életében.

Fotó: Farkas Krisztina

Farkas Krisztina lapunknak elmondta, hogy jelenleg az ácsmunkák folynak, a szakemberek a napokban befejezik a tető fóliázását és elkezdik felhelyezni a cserepeket. Ha pedig a tető elkészül, akkor a belső munkálatokkal folytatódik a projekt. Bízik benne, hogy az idén 60 éves Kesztölci Kiserdei Óvoda születésnapi rendezvényét az idei év végén, a megszépült környezetben tarthatják majd meg. A település polgármestere köszöni Popovics Györgynek, a vármegyei közgyűlés elnökének és Erős Gábor országgyűlési képviselőnek a pályázatoknál nyújtott segítséget.

A fejlesztést finanszírozó határozatot a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.