Ő is négyest kapott? Hát nem hiszem el, hogy a Lajos is átment hármassal... azt hitte, hogy a derékszög valami eposzi jelző. Ötöst? A Józsi? Hát azt se tudta, eszik-e vagy isszák a mohácsi vészt... húzta össze magát egyre kisebbre a kölcsönöltönyben Misi. Az arca fehérebb volt, mint az ingje... Ő ma itt meg fog bukni, kérem szépen. Hiába mondja majd, hogy de ő készült. Tényleg, mikor is volt a mohácsi vész? Hány fokos a derékszög? És mikor volt a március 15-i forradalom?

Úgy remegett a keze, hogy félt, a papír is kiesik majd belőle, amikor tételt húz. Már ha nem bukik fel a küszöbben, amikor belép a terembe. Mit fog mondani Anyukának, Apukának... Kis híján szívrohamot kapott, amikor éles, nyikorgó hanggal, kattanó kilinccsel kinyílt az ajtó.

– Szabó! Maga jön – szólt ki az osztályfőnöke.

– Milyen nagynak tűnik most... mindig ilyen ijesztő volt? – morfondírozott magában Szabó, és már bent is találta magát a bizottság előtt.

Otthon az egész család várta. A mama is. Még mindig remegő lábakkal mesélte el, hogyan izgult a szóbeli előtt, meg volt győződve, hogy megbukik, de megvannak a négyesek. Töriből az ötös is.

– Kisunokám, én tudtam, hogy sikerül. Imádkoztam érted – mosolygott a mamika.

– Mamika, ha ezt előbb mondja, nem tanulok és izgulok annyit – nevette el magát Misi, és hirtelen minden stressz kiszállt belőle. Ez a pillanat maradt meg benne az egész érettségiből, de ezt még évtizedek után is mesélte.

