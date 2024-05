A múlt hétvégén a dolgos férfiak ástak, fúrtak, csavaroztak, befejezték a kerítést, helyére kerültek a hinták, elkészült az asztal, továbbá megkezdődött az ütéscsillapítók lerakása is. A hölgyek pedig szorgosan festettek, amelyben a gyermekek is segédkeztek. A parkosításra is figyelnek a településen, a tuják és mályvák szintén a helyükre kerültek. Sőt, még inkább örülhetnek a gyermekek, ugyanis Sógorka András képviselő közreműködésével és felajánlásával megújult a rendezvénytéri hinta is.