Bármelyik sportág bármelyik ligájában megsüvegelendő teljesítmény, ha egy csapat úgy nyeri meg a bajnokságát, hogy nem talál legyőzőre. Mostanában a futballvilág a Bayer Leverkusen csodájára jár, akik nagyon közel állnak a tökéletes szezon teljesítéséhez, de Komárom-Esztergom vármegyében is találni csapatot, akik szintén vereség nélkül meneteltek el a bajnoki címig. Az Almásfüzitő női focicsapatának márpedig ez sikerült, miután hétvégén, az utolsó fordulóban Enyingen is győzni tudtak. A bajnoki címet már május elején bebiztosították a füzitőiek legnagyobb riválisuk, a Mór elleni döntetlennel.

Nagy az összhang az Almásfüzitő női csapatánál

Forrás: ASC Női Szakosztály/Facebook

A hat csapatos bajnokságban (Almásfüzitő, Baracs, Csákvár, Előszállás, Enying, Mór) összesen 15 fordulót rendeztek, mindenki mindenkivel három-három mérkőzést játszott. Az Almásfüzitő végül 13 győzelem mellett két alkalommal végzett döntetlenre, mindkét esetben a Mór csapata volt az ellenfél. Ők szerezték a legtöbb találatot, szám szerint 71-et, miközben a védelmük is egészen kimagasló volt, hiszen mindössze hat alkalommal kellett középkezdéshez vinniük a labdát a játékrészek kezdéseit leszámítva.

Értékelt az Almásfüzitő mestere

A kimagasló szezon után Kottra Márk, a csapat vezetőedzője értékelt: — Azt tudni kell, hogy azért a Fejér vármegyei bajnokságban indultunk el, mert úgy láttuk, hogy itt nagyobb a versenyhelyzet. Több jó csapat is van, plusz itt van a Mór, akiknek nagyon jó a keretük, volt NB1-es játékosuk is van. Ennek fényében is nagy szó, hogy veretlenül meg tudtuk nyerni ezt a bajnokságot. A futsal együttesünkhöz képest a nagypályás csapatnál egy kicsit gyengébb kerettel is dolgoztunk, több fiatal és a kellő rutinnal még nem rendelkező játékossal vágtunk neki a szezonnak. Voltak nehéz pillanatok a szezonban, a Mór elleni versenyfutás megterhelő volt, sokat kivett belőlünk, ezek azonban sokat jelenthetnek még nekünk a jövőre nézve.

Az Almásfüzitő bajnokcsapatában a szezon során pályára lépett játékosok: Basahidi Zsófi, Belházi Réka, Boros Andrea, Buzál Teréz, Bácskai Bettina, Deák Eszter, Engelbrecht Fanni, Györe Laura Patrícia, Nemes Lara Zoé, Németh Zoé Anna, Ölveczki Ágota Beáta, Pintér Blanka, Rezes Nikolett Cintia, Suhajda Anita, Szabó Erika Leila, Szalóki Virág, Sánta Viktória Mónika, Sás Noa, Tordayné Adamek Elvira, Tóth Natália.

A csapat eközben javában készül az Eger elleni Nb1-es futsal osztályozó mérkőzés visszavágójára. Az első mérkőzésen a Heves vármegyei csapat 6-4-re nyerni tudott, így legalább ilyen arányban kellene győznie az Almásfüzitőnek. Ha ez nem jönne össze, még mindig lesz lehetőségük egy utolsó párharcban kiharcolni az első osztályú szereplést.