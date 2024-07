Hadanich Dalma előfizetői marketingmenedzser, a játék szervezője a Mediaworks Hungary Zrt. képviseletében köszöntötte a sorsoláson megjelenteket. Elmondta, hogy a Mozaikkereső a hűséges előfizetők nyereményjátéka. Ebben a játékban csak azok vehettek részt, akik a játék ideje alatt fizetett előfizetéssel rendelkeztek. Az előfizetői státuszt, ahogy a játékszabályzatban is le van írva, utólag fogjuk a terjesztési rendszerben ellenőrizni. Emellett feltételként azt is megszabtuk, hogy a játékosok a lapok hasábjain megjelent mozaikdarabokat hiánytalanul ragasszák fel a játékszelvényre, amit kitöltve küldjenek be a kiadó szelvényen megadott címére.

A nyertesek:

Fődíjak: 1 000 000 forint értékű OTP Travel utazási utalványt nyert: Szűcs Antal Istvánné (Bükkszenterzsébet), Majoros Józsefné (Nyíregyháza), Horváth Róbert (Simaság).

Vármegyénk nyertesei:

Nagy képernyős tévét nyert: Vasvári László (Gyermely).

50 ezer forint értékű Spar-utalványt nyert: Novotni Ferencné (Neszmély), Horváth Sándorné (Tatabánya), Hegyháti Alajosné (Kömlőd).

10 ezer forint értékű Spar-utalványt nyert: Rieth János (Tarján), Vári Sándorné (Dorog), Oszkó István (Tata), Nagy Attila (Tatabánya), Kiss Angelika (Komárom).

Valamennyiüknek gratulálunk!