A nyugalom szigete a 700 éves Öreg-tó a barokk kisvárosban

Nemcsak Tata és megyénk csodája az Öreg-tó és környéke: évente több százezren jönnek ide pihenni, kikapcsolódni vagy szórakozni az ország minden tájáról és határainkon túlról egyaránt.

Elkezdődött a szavazás arról, hogy a megye 7 csodája közé melyek kerüljenek be a befutott jelölések közül. A 24 Órában és a Kemma.hu-n mind a húsz „csodajelöltet” bemutatjuk a szavazás végéig, önök pedig online és a lapban is megjelenő szavazólapon voksolhatnak, szavazatukkal pedig nyerhetnek is. Íme az Öreg-tó története:

A tatai Öreg-tó csodájára az ország minden szegletéből érkeznek, nem véletlenül. Hiszen aligha van a világon olyan tó, amelyet egy kisváros ölel körül, mégis naponta mintegy negyvenezer madár pihen meg a tükrén és nádasaiban. Nem természetes tóról beszélünk, hanem Magyarország legrégebbi, csaknem 700 esztendős mesterséges halastaváról. Egykor forrásokkal táplálták az itt elterülő mocsárvilágot. Egy, a római korban emelt völgyzárógát révén lassan tóvá terebélyesedett a sok összefolyó ér. A tavat napjainkban zsilipek segítségével ősszel leürítik, tavasszal pedig feltöltik.

A tó nagyon fontos vízi élőhely, vonulási időszakban ritka madárfajok tömege tanyázik a területén. Európában egyedülálló módon, a városba ékelődve nyújt pihenő- és éjszakázóhelyet elsősorban az eurázsiai tundrák vidékéről érkező vadludak és sok más vízimadarak tízezrei számára. Itt telel a vetési lúd, a nagy lilik, az apácalúd. A fokozottan védett vörösnyakú lúd is egyre gyakrabban tűnik fel errefelé. Az átvonuló és telelő madarak megfigyelését egy tóparti, 11 méter magas torony segíti.

Immár három évtizede a ramsari egyezmény védelmét élvezi a környék. A vadludak vonulása az őszi-téli időszak olyan nemzetközi hírű és különleges eseménye, amely mágnesként vonzza a hazai és külföldi természetkedvelőket, madárbarátokat, madarászokat. Idén már 19. alkalommal várják az érdeklődőket a szervezők november 30-án.

Június végén a nemzetközi hírű Víz, Zene, Virág Fesztiválra több tízezer látogató érkezik. Októberben a gasztronómiáé a főszerep: az Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál keretében a Kastély téren interaktív bemutatók keretében kicsik és nagyok is megismerkedhetnek a halfogás történetével és tudományával. A csodálatos utazó akvárium a vízi világba enged betekintést. A tradicionális halászati eszközök bemutatója pedig a régmúlt halászszokásait eleveníti fel.

Fürödni nem tanácsos, – bár sokan fittyet hánynak a tiltásra. A meder alján ott lapul még az egykori bányaszerencsétlenség után a tóba omló szennyezett és vastag iszapréteg. A partján napozni, vizén csónakázni, szörfözni, vitorlázni, sárkányhajózni, kajakozni, kenuzni, vízibiciklizni azonban lehet. Rendszeresen rendeznek különféle versenyeket is. Télen a várhoz közeli részen korcsolyázni is szabad. A tó körül a sétálgató családok mellett a kocogók és kerékpározók élvezhetik a kiépített murvás és aszfaltos utakat.

A Tatai Minimaraton az elmúlt évtizedekben egyre népszerűbbé vált, ami annak is köszönhető, hogy útvonala végigvezet a város számos nevezetessége mellett, az épített és a természeti örökség szépségeit egyaránt láthatják a futók és kísérőik. A Minimaraton a hagyományok mellett ebben az évben megújult, ugyanis a verseny történetében először félmaratoni távval is kiegészült. A Tó-futásoknak szintén nagy hagyománya van, az idén már 82. alkalommal várták a sportolni vágyókat. Ha már sport, meg kell említeni az Old Lake Golf Klubot is, amely mellett kalandpark várja a bátor gyerekeket és felnőtteket.