Csillékben hozták a felszínre az áldozatok maradványait

Hátborzongatóan tragikus képeket is mutatott az előadó. Egy koporsókkal teli sátrat, ahová a csillékben hordták fel a robbanás következtében darabokra hullott, már oszlásnak indult holttesteket – még két hónappal a tragédia után is.

A magyar áldozatok nagy része katolikus volt, de voltak köztük reformátusok is. Dr. B. Stenge Csaba szerint a magyar állampolgárságú áldozatok száma meghaladhatta a 130 főt. Szent Miklós csodájaként emlegette, hogy aznap száznál is több görögkatolikus nem ment le a bányába, fizetetlen szabadságot kértek. Ez mentette meg az életüket. A levéltár igazgatója az előadás végén több képet is mutatott, amelyeket ottani temetőkben, közterületeken készültek, s a magyar áldozatoknak is emléket állítanak.