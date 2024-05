Az intézmény közösségi oldalán számolt be az eredményekről, amelyek elsősorban lelkes, kreatív diákjainak köszönhetők. A Tatabányai Szakképzési Centrum nagylelkű ajándékcsomaggal lepte meg az akcióban közreműködő 42 tanulót, ezzel is kifejezve elismerését és támogatását.

Borka Gréta és Tóber Brigitta tanárnők röviden megosztották gondolataikat az ünnepi eseményen, hangsúlyozva a dicséret, az elismerés és a motiváció fontosságát az ember életében. Elmondták: ezek a pillanatok adnak új lendületet, szárnyakat a további feladatokhoz, és fontosak a jövőbeni célok elérésében is. Emlékeztek a korábbi sikerekre, ünnepelték a jelenlegi eredményeket, és előretekintettek a még folyamatban lévő pályázatokra is. A tanárnők a jó hangulat mellett gondoskodtak az ízletes falatokról, a finom édes és sós süteményekről is.

Vargáné Vojnár Katalin igazgató is köszöntötte az eredményes diákokat - olvasható az intézmény közösségi oldalán.