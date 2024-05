Mint arról korábban a Kemma.hu is beszámolt, a tatabányai terepjárósok idén szeretnék lecserélni a 45 éves öreg autójukat. Ehhez kértek segítséget.

A tatabányai terepjárósok önként védelmezek bennünket minden nap, így most rajtunk a sor, hogy segítsünk

Forrás: Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook

– Sajnos egyre több hibája van, nagyon magasak a javítási költségek és rengeteg üzemanyagot fogyaszt, amit nagyon nehezen tudunk finanszírozni. Az álmunk egy használt, de újabb és gazdaságosabb autó, amelynek költsége 8-10 millió forint. Ez óriási összeg, de hiszünk benne, hogy a segítséggel össze tudjuk gyűjteni, és megvalósulhat az álmunk – mondták az önkéntesek.

A tatabányai terepjárósok jótékonysági könyvvásárán összegyűlt pénz is a perselybe kerül

Márciusban lezajlott a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület hetedik jótékonysági könyvásárja a József Attila Könyvtárban Tatabányán. Akkor a közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy több ezer darab könyvet mozgattak meg, pakoltak ki az asztalokra, amiket kedves felajánlók köszönhetően gyűjtögettek össze az elmúlt időszakban.

Az álomautót sajnos nem adják ingyen

A terepjárósok hivatalos Facebook-oldalukon tették közzé a jelenlegi állást. Mint írják, a gyűjtéshez eddig Tatabánya Megyei Jogú Város 1 millió forinttal járult hozzá, valamint magánszemélyek adományaiból és vállalt munkák során további 1,1 millió forintot tudtak összegyűjteni, amit nagyon köszönnek. Az új autó eléréséhez összesen 2,4 millió forint hiányzik még.

Szorít az idő

A terepjárósok Lengyelországban találtak egy autót, amely megfelelne a munkavégzésükre és olcsóbb is, mint az eredendő céljuk. Mint írják, a 45 éves Roverük már nagyon a végét járja, így félő, hogy egy kivonulás során őket is majd menteni kell. A most talált autó megvásárlásához azonban még hiányzik egy nagyobb összeg, amelynek összegyűjtésére - amennyiben megfelel a leírtaknak az autó állapota - csak néhány hét áll rendelkezésre.