Sokan olcsó import gyümölcsöt, főleg spanyol, olasz vagy görög szamócát adnak el magyar eperként. Ez nemcsak a vásárlókat károsítja meg, de a hazai termelőket is ellehetetleníti. Elkezdődött az idei eperszezon.

Eperszezon: az idei korábban kezdődött, mint a többi

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A felismerés többféle módon történhet. Egyszerre több dolog is szemet szúrhat. Például, hogy számlát kapunk-e a vásárlás után. Másodsorban, az őstermelői igazolvány bemutatása is jó módszer lehet, mivel csak a valódi termelők rendelkeznek ilyennel. Fontos továbbá az ár ellenőrzése is; például, a magyar eper általában drágább, mint az importált változat. Végül, a szezonális gyümölcs választása is segíthet a hamisítványok kiszűrésében. Amennyiben az epret nem szezonális időszakban árulják, nagy valószínűséggel importált termékről van szó. A többi ismérvben Tóth Katát kérdeztük.

Zsámbékról érkezett Pápai Norbert, aki 9 kilogramm eperrel tért haza Szőlősről

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Harminc éve nem volt arra példa, hogy ilyen korán kezdődött volna az eperszezon – kezdte mesélni portálunk kérdésére az idei jellegzetességet a vértesszőlősi epres. Szerinte szenzációs lett az idei termés. – A napsütés miatt, valamint a sok eső is az oka annak, hogy szép és érett a gyümölcs – mondta Kata, aki csaknem négy hektárom árulja a zamatos szemeket, családi vállalkozásban. Hozzátette, náluk inkább a gyümölcs formájában nagy a különbség. Elárulta, öt árulkodó jele van, honnan kerül eper a tányérba. Hogy hazai termésről, vagy spanyol importcikkről van-e szó.

– Az eperszemek csillogása – említi az egyik legfontosabb ismérvet Kata, amit csak és kizáróan szabadföldön, napsütéstől kaphatnak a szemek. Aztán az illat is teljesen egyedi. Mint mondja, van egy jellegzetes édeskés gyümölcsillat, ami szintén nem jellemző az áruházakban kapható termékekre. Folytatja: az állag is más, kóstolás után pedig az íz és a gyümölcshús színe is árulkodik. A hazai eper lédús és rózsaszín az epervelő. Sokan veszik és eszik az epret, mások süteményekbe, levesbe vagy lekvárként teszik el a gyümölcsöt.

Bő egy hete nyitotta meg kapuit a vértesszőlősi eperföld a vásárlók előtt

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Vértesszőlősön 1700 forint egy kilogramm gyümölcs. Három fajta kapható. Ízben nem, formában viszont annál nagyobb a különbség közöttük. A bogyós Asia, a szív alakú Elsante és a hegyes Clery is kapható. Lombtrágyát használnak, többször kapálnak a területen a szezon előtt, valamint az ágyások közé szalmát tesznek az eperszemek védelméért.

Eperszezon: az idén már korhatáros lett a szedés

A vértesszőlősi eperföld bő egy hete nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt. A családi vállalkozás az idén bevezetett újítása, hogy a 6 év alatti gyermekeket nem engedik be a területre. Tóth Kata azt mondja, több oka is volt rá, hogy meghozza az intézkedéseket. Előfordult például, hogy a gyermekek szülői felügyelet nélkül voltak: eperrel dobálták egymást, valamint futkároztak az ágyások között és széttaposták a növényeket. Arra is volt példa, hogy kis- és nagydolgaikat végezték a sorok között, ami tűrhetetlen volt már. Kata azt mondja, hogy a gyümölcsök, a többi vásárló és természetesen a gyermekek védelmében is be kellett vezetnie a házirend újítását, a tilalmat.