Külföldre menekíthette milliárdjait az a bűnbanda, amely egy országot átívelő piramisjátékkal vert át csaknem 1200 károsultat – legalábbis erre is van utalás a bírósági szakig is eljutott bűnügy irataiban. Ebben az ügyben került a vádlottak padjára Magyar Péter bizalmasa is, élettársának édesanyja, S. Mária, aki a csalássorozat miatt négy év börtönt kapott – írja a Magyar Nemzet.