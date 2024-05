Mintegy 44 milliárd forintból fejlődik az infrastruktúra Ács térségében. A kormányhatározatról Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő is részletesen beszámolt videójában.

A 44 milliárd forintból a környei elkerülőutat is előkészítik

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Elmondta, a megjelent kormányhatározat arról döntött, hogy Ács térségét, az iparterületet is beleértve fejlesztik, infrastrukturális beruházásokat támogatnak hazai forrásból. A határozat tartalmazza több ácsi útszakasz felújítását, de megújul a Banai út, az autópályától a Banára vezető útszakasz és a Bábolna és az autópálya megközelítését szolgáló út felújítása is. A projekt tartalmazza a környei elkerülőút előkészítését is.

– Tehát Ács térségében egy komplex útfelújítási program elindításáról és megvalósításáról döntött a kormány, amelyet támogat is – hangsúlyozta a képviselő.

A másik nagy volumenű támogatási összeg a szennyvíz-infrastruktúra és a szennyvíztisztító mű korszerűsítésére vonatkozik.

– A szennyvíztisztítás problémáját az ácsiak jól ismerik – hangoztatta Czunyiné. – A szennyvíztisztító mű kapacitása már jelenleg is a határán van a lakossági szennyvíz és az ipari szennyvíz befogadásával. A fejlesztésnek köszönhetően korszerű, minden követelménynek megfelelő szennyvíztisztító áll majd rendelkezésre.

A harmadik beruházási vonal pedig az ivóvízhálózat fejlesztése, amely szintén komplex döntés.

– Teljesen biztonságos és minden körülmények között jó minőségű ivóvíz szolgáltatására szolgáló hálózatot építenek ki – mondta a képviselő. – Ezek a beruházások több évre szóló támogatási kerettel, mindösszesen több mint 44 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztést jelentenek.

A polgármester is üdvözölte a bejelentést a 44 milliárd forintos forrásról

Szentirmai István, Ács polgármestere a következőket írta a beruházásról Facebook-oldalán.

– Amikor kiemelt beruházássá nyilvánította a kormány az ácsi katódgyár építését, akkor polgármesterként a legfontosabb feladatomnak tartottam, hogy az önkormányzatunk csak abban az esetben adja jó szívvel a támogatását, még ha ez csak egy elvi támogatás is, hogyha a városunkat érintő infrastrukturális fejlesztéseket megvalósítják a beruházással párhuzamosan, illetve még ez előtt – írta Szentirmai. – Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő asszonnyal karöltve minden módot megragadtunk azzal kapcsolatban, hogy egyeztetéseket és tárgyalásokat folytassunk. Közös siker az, hogy ez a 44 milliárd forint értékű fejlesztési forrás ide érkezik.