Minden héten újabb programokkal és eseményekkel készülnek a tardosiaknak. Legutóbb Endrei Judit, a népszerű bemondó, szerkesztő, műsorvezető, író érkezett a településre. A programot a KSZR és Tardos Község Önkormányzata támogatta. Csabán Tibor képviselő a Kemma.hu-nak elmondta, hogy Judit 2020-ban már járt a településen, akkor a Magyar Televízióban eltöltött időszakról mesélt.

Ismét Tardosra látogatott az ismert műsorvezető, akire most is sokan voltak kíváncsiak

Fotó: Beküldött

– A tévés ikon sokféle témában tart érdekesebbnél érdekesebb előadásokat. Az időpont egyeztetésekor felajánlotta, hogy szívesen leül beszélgetni valakivel, és akkor „mindenre” is válaszol. Végül én vállaltam a riporteri szerepet – árulta el Tibor, aki azt is felidézte, hogy miről beszélgettek a találkozó.

Újra Tardoson

A műsorvezető azzal kezdte a beszélgetést, hogy legutóbb is nagyon jól érezte magát Tardoson és megtekintette a lombkorona tanösvényt is.

– A mostani program címe „Korhatártalanul” volt. Judit egyik műsora ezen a néven fut az egyik közösségi média platformon. Ott ő kérdezi a közismert riportalanyokat. Tardoson a másik „oldalt” vállalta. Bevezetésként kedvenceiről faggattam. Megtudtuk, hogy szeretett virágból, tantárgyból, íróból, városból, tájegységből nincs egy-egy imádott, mindegyikből többet is felsorolt. Elárulta, hogy a sárgarépa főzeléket gyerekkorától ki nem állhatja és humán beállítottsága okán a matematika órákat sem várta – mesélte az alkalmi riporter.

Endrei Judit szívesen fogadta a helyeik kérdéseit és mindenkivel szívesen beszélgetett

Fotó: Beküldött

Komolyabb témák

A beszélgetésben többek között az is kiderült, hogy a világsztárok közül Robert De Niro a legnagyobb kedvence a műsorvezetőnek. A kissé bulváros témák után természetesen komolyabb kérdések is következtek.

– A válaszokból sok más mellett kiderült, hogy a Kurdics név az akkori, egyik tévés tótumfaktumnak nem tetszett, így a lakóhelyének – Szentendre – rövidítéséből lett az Endrei. Hallhattunk részletesen a legemlékezetesebb televíziós bakiról is. Volt szó arról is, hogy Juditnak soha nem okozott problémát a népszerűség. Mesélt a könyvírás, könyvkiadás örömteli és problémás részeiről is. Azt is elmondta, hogy amennyiben megjelenik még kötete, úgy abban az utazásainak is lesz külön helye.

Természetesen a dedikálás sem maradhatott el

Fotó: Beküldött

Visszavárják

A műsorvezető legutóbb Kelet-Törökországot csodálta meg, hajózhatott a Tigrisen és az Eufráteszen is, a történelmi helyekről is úgy beszélt, hogy mindenki előtt megjelentek a káprázatos ókori csodák. Judit elmondta, hogy aktív a közösségi platformokon is. A kora sem zavarja, naponta 5 ezer lépést tesz meg. Dióhéjban elmondta azt is, hogy miért jó az 50 pluszosoknak. Természetesen, a résztvevők minden kérdésére is válaszolt. A tardosiak szerint nagy élmény volt újra látni, hallani a kedves, közvetlen, abszolút jó értelemben vett sztárt.