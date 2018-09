Ronaldo kihasználja a szünetet

A Juventus világklasszis támadója kicsit meghosszabbította a nyári szünetet.

A portugál válogatott csapatkapitánya azt mondta, még szüksége van egy kis nyugira, így a horvátok elleni barátságos meccs és az olaszok elleni Nemzetek Ligája-találkozó alól is felmentést kapott. Szemmel láthatóan tényleg nem görcsöl rá, hogy keményen melózzon, szóval inkább egy kis D-vitamint – ahogy a kép alá is írta – vesz magához a jachtján. Vagy talán azon töpreng, miért nem talált be még a Serie A-ban?

