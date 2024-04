Bányász értékeink nyomában címmel tartottak pénteken a Reimann Bányászattörténeti Miniverzumban kiállításmegnyitóval egybekötött szakmai konferenciát. A tárlat is bizonyítja: a bányászat egyszerre jelenti a térség múltját, jelenét és jövőjét is.

Bánhidi József is előadást tartott a bányászati konferencián.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A rendezvényen Szabó-Berghauer Zoltán a művelődési ház és a könyvtár intézményvezetője köszöntötte a meghívott vendégeket. Majd elmondta, hogy a konferencia és a közös kiállítás elsőrendű célja az együttműködés, mind intézményi, mind önkormányzati szinten. Olyan hosszú időszakot határozott meg a térségben a bányászat, annyi értéket, kulturális és épített örökséget, teljesítményt és egyben felelősséget örököltünk bányász elődeinktől, hogy amíg csak lehet, autentikus beszédtémának kell lennie.

Dr. Tittmann János, Dorog polgármestere beszélt az örökségvezérelt városfejlesztésről is, melynek lényege, hogy a bányászok által létrehozott értékeket gondozzák, ápolják, felújítják, gazdagítják, gyarapítják. Reméli, hogy a Miniverzum is igazolja, hogy az értékmegőrző törekvésnek megvan az eredménye. Hozzátette: tennünk kell annak érdekében, hogy a jövő generáció is fontosnak tartsák ezen értékek tiszteletét.

Előadások színesítették a bányászati konferenciát

A köszöntők után Bánhidi József, Annavölgy polgármestere előbb a Dorogi-szénmedence bányászatának kezdetéről beszélt, majd olyan, a településhez kötődő jelentős személyek életét elevenítette fel, akikre mindannyian büszkék lehetünk.

Az 1988. december 4-i lencsehegyi szénpor-robbanás történetérők Vöröskői István okleveles bányamérnök, nyugalmazott kesztölci polgármester, a dorogi Központi Bányamentő Állomás akkori vezetője mesélt a jelenlévőknek.

Fazekas Gyuláné tokodi lakos édesanyja visszaemlékezése alapján idézte fel az 1942-es tokodi Erzsébet-aknai bányaszerencsétlenséget.

A Csolnoki Bányász Hagyományőrző Egyesület munkáját Ágoston Andrea vezetőségi tag mutatta be. A programot a Vég és kezdet című előadás és a Miniverzum bemutatása zárta, melyet közösen tartott Szabó-Berghauer Zoltán és Adamik Bettina, az utóbbi intézmény szakmai vezetője.