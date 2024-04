Kamerarendszerrel a támadások ellen

A kommunikációs igazgatóság szerint leggyakrabban akkor alakul ki konfliktus, amikor kollégáik az utazási jogosultságokat kívánják ellenőrizni, vagy az utazási feltételek betartására szeretnék felhívni a figyelmet. Amennyiben a buszsofőrök nem tudják megfelelő kommunikációval elérni az utazási feltételek betartását. Ha tettlegesség történik, értesítik a rendőrséget és kérik segítségüket a helyzet megoldásához. Emellett éves oktatások keretében konfliktuskezelési eljárásokat is magába foglaló képzéseket szerveznek a munkavállalóknak. A járművek jó részén már van fedélzeti kamerarendszer, mely a megelőzésben és a megtörtént esetek felderítésében is hasznos. Emellett 2019 óta valamennyi helyi kivitelű autóbuszt zárt vezetőfülkével szereznek be, helyközi/elővárosi autóbuszaik pedig részben zárt vezetőtérrel érkeznek. A kamerarendszer minden új járművön alapfelszerelés, a vezetőteret legalább egy kamera felügyeli.