Az Országos Meteorológiai Szolgálat nemrég kiadta az elsőfokú, citromsárga riasztást több vármegyére is, köztük Komárom-Esztergomra a veszélyes zivatarok lehetséges előfordulása miatt. A riasztás jelenleg a Kisbéri, az Oroszlányi és a Tatabányai járásra érvényes. Emellett életben van az elsőfokú, sárga figyelmeztetés is az egész vármegyére. Elsődleges veszélyforrást ilyenkor a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Forrás: met.hu

Mint írják, szombat délután, este az ország nyugati felén és a déli határ közelében egy-egy helyi zivatar kialakulhat. Holnap délutántól elsősorban a Dunától keletre fordulhatnak elő elszórtan zivatarok, de néhány zivatar az északnyugati határ közelében is lehet. A zivatarokat átmeneti viharos (60-70 kilométer/óra) széllökés és kisméretű jég kísérheti.