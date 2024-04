A Bölcsődék Napja alkalmából Tata Város Önkormányzata idén is köszöntötte a tatai bölcsődék kisgyermeknevelőit, munkatársait. A Tata.hu tájékoztatása szerint Fekete Éva, a Tatai Csillagsziget Bölcsőde vezetője a Piarista Rendházban az intézményről és dolgozóiról beszélt.

A Bölcsődék Napja alkalmából Michl József, Tata polgármestere is köszöntötte a résztvevőket

Fotó: Tata.hu

– A Csillagsziget Bölcsőde sok tekintetben különbözik más intézményektől, és számos dologra büszkék lehetünk. Ilyen például az inkluzív, vagyis befogadó bölcsődei ellátás megteremtése. Az inkluzív nevelés mára alapvető intézményi szemlélet lett bölcsődéinkben, közösen alakítottuk, és folyamatosan alakítjuk környezetünket olyanná, hogy minden kisgyermek jól érezze magát benne. Egyre több család kéri atipikus fejlődésű gyermeke részére a bölcsődei ellátást, bízva szakértelmünkben, a bátorító környezetben, a jó személyi és tárgyi feltételek meglétében – magyarázta az intézmény vezetője, aki szerint nagyon büszkék lehetnek dolgozóikra is a tanulás iránti vágy, az önképzés, a képzéseken való magas részvételi arány miatt.

Ünnep a Bölcsődék Napja

– Itt nem csak a felsőfokú tanulmányokat folytató munkatársaimra gondolok, hanem azokra a kollégákra is, akik már a bölcsőde dolgozójaként szereztek szakképzettséget: szakács, gyógypedagógiai munkát segítő munkatárs, kisgyermek gondozó-nevelő. A kisgyermeknevelők kétharmada felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, ami országos viszonylatban kiemelkedő. Amire azonban a legbüszkébbek lehetünk, az a jó munkaközösség, mely nélkül az eredményeink nem valósulhattak volna meg – szögezte le a bölcsőde vezetője.

Nagyné Varga Anikó, Bartal Csenge, Fekete Éva (balról jobbra) is virágcsokrot kapott a polgármestertől

Fotó: Tata.hu

Az ünnepségen Michl József, Tata polgármestere is felszólalt. Először a tatai bölcsődék dolgozóinak mondott köszönetet.

– Mindannyiunknak van valamilyen dolga, felelőssége ezen a világon, önök pedig mások gyermekeiért, ráadásul a legkisebbekért vállalnak felelősséget. Ez egy óriási feladat ugyanakkor gyönyörűség is, hiszen önök a második édesanyák, amiért nagyon hálásak vagyunk. Kívánom, hogy munkájukhoz minden nap tudjanak erőt gyűjteni reggel, és este a munka után pedig tudják elengedni a nap nehézségeit – kívánta a polgármester. Az ünnepségre programmal is készültek: Bolyki Balázs és fiai zenéltek, valamint Pápes Éva mesefejtő, író „Gondolatok a meséről” címmel tartott előadást.

Elismerések

A Bölcsődék Napja alkalmából minden évben külön elismeréseket adnak át. Idén a Csillagsziget Bölcsőde két munkatársát köszöntötték. Bartal Csenge 2014 óta dolgozik a Csillagsziget Bölcsődében, munkájában motiváltság, a gyermekeket és szülőket támogató, példaértékű munkabírás jellemzi. Nagyné Varga Anikó 2013-ban helyezkedett el a Csillagsziget Bölcsődében. Az intézmény főzőkonyháján kezdetben kisegítő feladatokat látott el, majd 2019-ben megszerezte a szakács szakképesítést. Segítőkész, megbízható, precíz munkatárs.