Számomra pozitív megdöbbenés volt, hogy az első három végzős éppen emelt szintű érettségiről jött ki. Megálltunk egy picit beszélgetni, mert érdekelt, hogy érzik, mennyire volt nehéz, illetve, ha már emelt szinten érettségiznek, valószínűleg azért, mert tovább is tanulnak. Én pont abban az évben érettségiztem, amikor bevezették az úgynevezett Bologna-rendszert. Azonban azóta számos újítás van, az idén érettségizőknek is szembesülniük kellett néhány fordulattal.

Hétfőn megkezdődött az érettségi

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Az új alaptantervet 2020-ban vezették be, és felmenő rendszerben e szerint tanultak a diákok. De, ami a nehézséget adja, hogy érettségivel nem találkoztak. Mintafeladatsort láthattak, de, ami az újdonság, hogy a kimenti mérésben most van először egy ilyen újítás. Ők látják először, mit is jelent ez az új jelleg – emelte ki Kántor Péter, a Tatabányai Árpád Gimnázium igazgatóhelyettese, magyar nyelv és irodalom szakos tanára.

Az idei érettségi

A feladatok között ismert költők neveivel is találkozhattak az érettségizők. Volt, aki még utána is izgult, de volt olyan is, aki meg egyáltalán nem. Berci azt mondta, hogy lehet, hogy elbízza magát, de úgy véli, könnyű volt. Ugyan a magyar nyelv és irodalom nem áll hozzá közel, de azt gondolja, sikerült felkészülnie.

– Az éves anyagokat megpróbáltam átnézni, valamint a legfontosabb költőink életútját – így készült az érettségire Berci, aki mellett ott állt osztálytársa, Katinka.

– Nem izgultam, de talán a felkészültséggel volt egy kis problémám. A lexikális tudás kapcsán lehet, hogy nehezen válaszoltam meg egy-egy kérdést, de úgy érzem, nem lett annyira vészes – mondta.

Közben az emelet szinten érettségizőket is megkérdeztük, mik voltak a tapasztalataik.

– Volt egy-két feladat, ami szerintem ráment a lexikális tudásra. De összességében és az esszéknél is úgy érzetem, hogy teljesen fair volt – árulta el lapunknak Zsófia, aki azt is elmondta, hogy pszichológia szakra jelentkezett, de, ha nem veszik fel, akkor a pedagógus pályán látja magát szívesen. Mert mindkét szakirány közel áll a szívéhez. Így találkoztunk a legtöbb fiatallal, tudták és érezték, mit szeretnének a következő jó néhány évükben.