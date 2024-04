– Negyven évvel ezelőtt volt itt utoljára gólya – ezekre a szavakra toppantunk be a kömlődi fő út melletti garázsba, ahol szorgos kezek között alakult a műfészek, náddal és gallyakkal körbeszőve.

Műfészekben élhet a jövőben a kömlődi gólya

Fotó: Flajsz Péter



– Éppen ezért kell nagyon vigyáznunk a gólyáinkra – folytatta Bogáth István polgármester, aki minden követ megmozgatott a gólyák biztonsága érdekében. Például szakembereket hívott segítségül.

Márton Vlad András, a BirdMania-Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont munkatársa is nagy figyelemmel hallgatta a történetet. A dömösi madármentő és gólyaszakértő szerint ez már a 38. műfészek, amit az elmúlt 2,5 évben építettek az E.on közreműködésével és segítségével egy villanyoszlopra. Aztán elkészült a 25-30 kilogrammos „lakás”, amire kicserélték az eredetit, előtte azonban drón vette szemügyre a pontos helyszínt.

A szakemberek lebontották a régi fészket, hogy biztonságos műfészekre cseréljék azt

Fotó: Flajsz Péter



A madármentő akcióhoz nem voltak túl kegyesek az égiek, ugyanis a szakadó eső miatt alig lehetett látni, mi lapul az átázott és omladozó fészekben. A modern technika vívmányainak hála pillanatok alatt kiderült, a gólyapár egyik tagja a környéken tapasztalható nagyobb felhajtás ellenére sem mozdul. Minden oka megvolt erre, ugyanis két tojást őrzött a fészekben.

A szakemberek a gólyamentés során óvatosan kiemelték a fészekből a tojásokat, amiket mobil inkubátorba helyeztek, végül visszakerültek eredeti helyükre, csak egy másik fészekbe.

A kereplő nem szállt túl messzire, az egyik szemközti ház kéményéről figyelte az akciót. Végül, csaknem fél órát kellett várni, mire újra elfoglalta helyét a szárnyas a kisbolttal szemben lévő oszlop tetején. A helyszínen lévő kis csapat pedig egyként sóhajtott fel és nyugtázta, megmenekült a gólyapár Kömlődön.

Madármentők, az E.on szakemberei és Bogáth István polgármester is segített az új otthon építésében

Fotó: Flajsz Péter

A madármentő megosztotta lapunkkal azt is, hogy fehér gólya táplálkozáshoz leginkább nyílt füves területeket, mezőket, sekély vizeket keres fel. A magas füves területet és az erdőt kerüli. Erre pedig éppen alkalmas a közeli víztározó. Úgy tudjuk, hogy hetekkel ezelőtt műgólya is költözött a vízbe, amitől azt remélték a kömlődiek, hogy hamarosan valódi társ is szegődik mellé. Ez az álom pedig hamar valóra vált...

Az első landolás pillanata az új fészekben

Fotó: Flajsz Péter

Műfészek mentette meg a fiókákat

A fehér gólyák tollazata nagyrészt fehér, de szárnyainak végeit fekete tollak borítják. Lába hosszú, csőre hosszú, hegyes és piros. Ragadozó madár, és sokféle fajt fogyaszt; zsákmányol rovarokat, halakat, kétéltűeket, hüllőket, kisebb emlősöket és madarakat. Monogám, de a párok nem maradnak együtt egész életükben; a pár együtt építi a fészket gallyakból, amit azután évekig használnak. A tojó rendszerint négy tojást rak, melyek 33-34 nap múlva kelnek ki. A szülők felváltva kotlanak és mindketten táplálják fiókáikat a gólyafészekben. A fiókák 58-64 napos korukban repülnek ki, ezután a szülők még 7-20 napig etetik őket.