– Újabb mérföldkőhöz érkeztünk – jelentette be Bogáth István kömlődi polgármester a Kiscsibe Minibölcsőde ünnepélyes átadóján pénteken.

A Kiscsibe minibölcsőde átadóján Mohos-Kopcsándi Rózsa intézményvezető; dr. Kancz Csaba főispán, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Lázár Gyula építész, valamint Bogáth István kömlődi polgármester vágja át a nemzeti színű szalagot

Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

Mint mondta, három évvel ezelőtt született meg egy bölcsőde létrehozásának gondolata, amit tettek követtek. A helyszínen megtartott beszédében kiemelte, 18 szándéknyilatkozat indította útjára a beruházást, és ezek az iratok, mint szép emlékek, a mai napig hevernek az íróasztalfiókjában.

A kormány bölcsődefejlesztési programjának köszönhetően 141 millió forintból valósult meg a minibölcsőde, amit 11 milliós önrésszel tudott kiegészíteni a helyi önkormányzat, végül a 152 millió forintos beruházás ajtaja előtt vágták át a nemzeti színű szalagot.

Mielőtt még az érdeklődők körbejárták volna az épületet, köszöntők hangoztak el. Kömlőd polgármesterén kívül az átadón megjelent dr. Kancz Csaba főispán, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Emődi Ferencné, az oroszlányi járási hivatal vezetője, valamint Borsó Tibor, a vármegyei közgyűlés alelnöke. A köszönet és az üdvözlet természetesen Lázár Gyulának is járt, aki elkészítette az engedélyezési terveket és aki Budapestről érkezett az átadóra. Úgy tudjuk, az építész keze nyomát viseli a közeli Gézengúz Óvoda is, aminek felújított emeletes épületét szintén néhány évvel ezelőtt vehették birtokba a kömlődi gyermekek.

– Az óvoda, a bölcsőde és majdnem minden utca megújult. Az elmúlt tíz évben 1 milliárdos fejlesztési összeg érkezett Kömlődre. Vármegyénkben az 5 milliárdhoz közelít a bölcsődei fejlesztésekre fordított Terület-és Településfejlesztési Operatív Program általi támogatás. Hazánkban 32 ezerről duplájára emelkedett a bölcsődei férőhelyek száma állami és uniós forrásokból – mondta Czunyiné dr. Bertalan Judit, aki azt kívánta, minél több apróság kacajával teljen meg az intézmény. Végül kiemelte, az önkormányzat eredményes gazdálkodása vezetett odáig, hogy az egykor jelentős adóssággal küszködő Kömlőd, milliós önrésszel tudta támogatni a projektet.

Ezekkel a szavakkal értett egyet Komárom-Esztergom vármegye főispánja, dr. Kancz Csaba is. Hozzátette, a ma ünnepelt beruházás is azt bizonyítja, hogy jó ügy érdekében fogtak össze a kömlődiek.

Az első Kiscsibe is megérkezett a bölcsődébe. Igaz, egyelőre csak az átadó ünnepségre

Fotó: Hagymás Bence/24 Óra

A Kiscsibe minibölcsőde első látogatója

A Domikron Plusz Kft. kivitelezésében készült el a 120 négyzetméteres, 8 férőhelyes mininölcsőde, ahová április másodikától már érkezhetek a gyermekek. Többek között ide jár majd a kis Lilla is, aki édesanyjával együtt részt vett a megnyitón. A helyszínen volt a két dajka is: Netrebenka Éva és Huppauerné Nagy Beáta, akik Tanka-Madari Evelin kisgyermek nevelő mellett dolgoznak majd. Az intézményvezető Mohos-Kopcsándi Rózsa, aki a szomszédos Gézengúz Óvodában is vezetői feladatokat lát el. A beruházással biztosított lett a gyereknevelés. Az önrészre nagy szükség volt, mert a buszmegállót néhány méterrel arrébb kellett helyezni, a minibölcsőde biztonságosabb és könnyebb megközelíthetősége miatt.