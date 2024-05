Bár eddig se volt túl valószínű, hogy a megye kettő élén álló Mocsát bárki is befoghatja még az élen, a mostani forduló után ez még inkább igazzá vált. Bár matematikailag még nem dőlt el a bajnoki cím sorsa, mégis elképzelhetetlen, hogy a mocsaiak tíz pontos előnye elfogyna. Az első számú üldöző szerepét töltötte be a Környe, ám az Ács otthonában elszenvedett (meglepő) vereség után ők is kiszállhattak a csatából. Eközben az aranyérem fő várományosa köszönte szépen, és gurított egy laza hetest a Tokodnak.

A Mocsa (fehérben) gyakorlatilag megnyerte a megye kettőt

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Míg múlt héten mindhárom dobogós nyert, ezúttal ez csak a Mocsának sikerült, ugyanis a Dunaszentmiklós bár nem kapott ki, de nyerni sem tudott Piliscséven, annak ellenére, hogy kétszer is náluk volt az előny. Eközben Gyermelyen ismét nagyot húztak a csodaszeres flaskából. A pár hete még az utolsó helyen tanyázó csapat zsinórban már a negyedik győzelmét aratta, és már a tabella 11. helyéig feljöttek. A legnagyobb izgalmak Tardoson voltak, a vendég nagyigmándiak a rendes játékidő letelte után tudtak egyenlíteni.

Mikor dől el hivatalosan is a megye kettő bajnoki címe?

A számok alapján, és az eredmények olyan alakulása folytán már a jövő heti fordulóban hivatalosan is bajnok lehet a Mocsa, de ehhez az kellene, hogy amíg ők nyernek, addig a Környe hazai pályán pont nélkül marad a Tokod ellen. Az utóbbi kimenetelre nagy összegeket nem tennénk, de a listavezető csapat tagjai akkor is örülni fognak, ha "csak" két hét múlva állhatnak fel a dobogó tetejére.